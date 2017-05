Flor Meléndez renuncia como dirigente de los Caciques

El dirigente de los Caciques de Humacao Flor Meléndez renunció a su puesto tras una temporada y media con el equipo. La decisión se tomó dos semanas después de que lograra su victoria número 600 de su carrera como dirigente en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) y que estuvieran en el segundo puesto con 7-2. Meléndez indicó que era un sacrificio por el bien de mejorar el equipo.

“No estaba conforme con lo que estaba sucediendo. Ellos no me deben dinero a mí, pero no pueden contratar jugadores importados hasta que salden las deudas que tienen. Decidí que yo saliendo, pueden usar eso para pagar y poder contratar un refuerzo”, comentó Meléndez a Metro.

Desde el comienzo de 7-2 en la temporada 2017, los Caciques solamente han ganado uno de sus últimos seis partidos y ahora tienen récord de 8-y. Están cuartos en la tabla de posiciones. Humacao cayó en tiempos difíciles luego de que su refuerzo Brandon Costner se fuera a China y no pueden contratar reemplazo. Por regla, cuando un equipo tiene deudas con algún jugador, no puede contratar refuerzos hasta que se salde.

“Llevamos siete u ocho juegos sin importado y no podemos traer otro por las deudas. Junta eso con las lesiones de Ánsel Guzmán y William Orozco”, indicó Meléndez.

El técnico, quien se encontraba en su temporada número 35 como dirigente en la liga, se convirtió en el primer dirigente en la historia del BSN en lograr la marca de 600 victorias. En una temporada y media con los Caciques, Meléndez los guió a marca de 26-25 y alcanzaron la postemporada en 2016 tras terminar quintos en la liga. Humacao nombró a Meléndez como dirigente después de 2015, cuando el equipo logró el peor récord en la historia del BSN con 2-42.

Mientras tanto, Meléndez ciertamente no cierra las puertas sobre volver en esta misma temporada, si la oportunidad se presentara.

“Como siempre he hecho, voy a esperar. En junio voy a dar mi campamento de baloncesto, así que ahí tengo algo de trabajo. Soy un obrero del baloncesto. Si se presenta una oferta, la evaluaré y tomaré la decisión sobre si es buena para mí”, sostuvo el veterano técnico.

Humacao confirmó a Metro que el asistente e hijo de Meléndez, Flor Meléndez, Jr., tomará las riendas como dirigente interino.

“Por el momento, Flor Meléndez, Jr. trabajará con el equipo y lo haremos lo menos dramático posible para él”, comentó el apoderado Daniel Maes.

El dueño de la franquicia afirmó que la renuncia de Meléndez les da un ahorro económico, pero no inmediato. “Es lamentable no tener el trabajo de Flor, ya que él representa algo grande en Puerto Rico. Su sueldo alto provocó que saliera para poder ahorrar. No habrá una inyección de dinero inmediata, pero seguiremos trabajando para contratar un importado lo más pronto posible”, explicó Maes.