Manny Machado arremete contra los Medias Rojas

El asunto de Manny Machado y los Medias Rojas de Boston parece no terminar todavía. El tercera base de los Orioles de Baltimore hizo unas expresiones fuertes hacia los Medias Rojas de Boston luego de que Chris Sale le lanzara una pelota detrás de él en la primera entrada de la derrota de los Orioles de 5-2 ante Baltimore. Es la segunda vez esta temporada en la que Boston intentó darle un pelotazo a Machado esta campaña.

“Eso es cosa de cobarde. Eso no se hace, pero yo no estoy en ese equipo. Yo perdí todo respeto por esa franquicia, su cuerpo técnico y todos allí”, comentó Machado a la prensa después del partido del pasado martes.

Todo comenzó el pasado 21 de abril cuando Machado se deslizó en la segunda base y accidentalmente lastimó al segunda base Dustin Pedroia. Dos días después, el relevista de Boston Matt Barnes tiró un lanzamiento que casi golpea la cabeza de Machado. Barnes fue suspendido por cuatro partidos. El lunes, el lanzador Dylan Bundy dio un pelotazo al jardinero derecho de Boston Mookie Betts en lo que pareció ser un desquite. En la primera entrada del martes, Sale falló en golpear al tercera base en las piernas y los árbitros advirtieron a ambos bancos.

“La MLB debe hacer algo sobre eso. Estos lanzadores salen con esa pelota y la tiran a 100 millas por hora a la cabeza de uno. Yo también tengo un bate y puedo salir a golpearlo. Si hago eso, me suspenden por un año y a ellos los suspenden por dos juegos”, indicó Machado.

Durante esos instantes, el dominicano no se ha dirigido hacia la loma a formar trifulca y se ha mantenido calmado. Logró su desquite en la séptima entrada, cuando conectó un largo cuadrangular sobre el Green Monster del jardín izquierdo. Machado se tomó su tiempo en correr las bases y al llegar al plato, dio una breve mirada hacia el banco de los Medias Rojas.

Manny Machado hits his 6th homer of the season and pulls the @Orioles one run closer in the top of the 7th. #MLBNShowcase pic.twitter.com/b7fBgHoyh6

