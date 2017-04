Decepcionadas las Leonas al no poder jugar

Las Leonas de Ponce no participarán en la semifinal de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF). Es una realidad que destruyó un camerino de jugadoras dedicadas y arropó a toda una franquicia con tristeza. La situación de inelegibilidad de la importada Haley Eckerman le costó cinco partidos, incluyendo cuatro de los cuartos de finales y resultó en no pasar a los últimos cuatro.

“Ya nuestra reacción la sabe todo el mundo. Somos competidoras y atletas. Lo que queríamos era jugar. Cuando nos quitan nuestro derecho a jugar, pues estamos frustradas, tristes y decepcionadas. Sentimos que nos quitaron algo importante. Estamos bien afectadas”, dijo con tono de voz lloroso Natalia Valentín capitana de las Leonas, a Metro.“Nos dijeron sobre el asunto en el último juego contra Humacao. Ellos protestaron el juego y ahí fue que se trabajó”, añadió.

La situación de las Leonas es algo que no tiene precedente en el voleibol puertorriqueño. Nunca se había visto la confiscación de partidos de esta manera. Eso añade a la frustración de la franquicia; tener que ser la primera en ser parte de este desafortunado suceso.

“Es algo que nunca ha pasado en la historia del voleibol en Puerto Rico. Que nos pase a nosotros por primera vez, pues, no tengo palabras para eso”, indicó Valentín.

A Valentín, como líder del equipo, le toca temperar un grupo afectado por esta situación. El mensaje es motivado por fe y esperanza de sanar.

“Todo pasa por una razón. Dios es el que nos va a impulsar hacia delante. No entendemos las cosas que hace el hombre en la Tierra. Hay un Dios que conoce nuestros corazones y nos ayudará a seguir hacia delante. En esto momento no podemos entender las cosas, pero no significa que dejemos de luchar”, comentó Valentín. “No hay un próximo paso. A esperar hasta el 2018”, agregó.

Lo más difícil fue anunciarle al equipo de la decisión de la Federación Puertorriqueña de Voleibol y del Tribunal Apelativo y Arbitraje Deportivo (TAAD) de confiscarles los cinco juegos en los que Eckerman participó.

“Tuvimos la oportunidad de reunir al equipo y notificarles y fue una reunión emocional. De más está decir que todas las jugadores y cuerpo técnico está bien afectados. Lo que lamento es que el equipo se preparó como nunca antes y no se nos dio la oportunidad de ver hasta dónde pudimos llegar”, expresó el apoderado de las Leonas Marcos Martínez.

También lamentó el hecho de que no se les permitió jugar de nuevo, sin la importada. Eso fue la solución propuesta por la franquicia en la apelación de la solución inicial de confiscarle los cinco partidos. “Agotamos todos los recursos para que se nos permitiera decidir las cosas en la cancha y no frente a un escritorio y no fue así”, sostuvo el apoderado.

Eckerman fue declarada inelegible luego de que la fecha de su examen médico reflejara que fue un día antes de su llegada a Puerto Rico. Inicialmente, su participación fue protestada por las franquicias de Mayagüez y Humacao.

“No puedo hablar por la jugadora, pero al verla, ella está muy afectada. Entiendo que es lamentable todo lo que ha pasado y que su nombre sea utilizado de esa manera”, declaró Martínez.

Dentro del enojo y la frustración que existe sobre todo el asunto, el apoderado expresó sus agradecimientos por la temporada que tuvieron.“Quiero agradecerle a toda la fanaticada por su apoyo y a las jugadoras por todo el el trabajo que hicieron durante la temporada”.

La serie semifinal comenzará oficialmente este próximo jueves, cuando las Indias de Mayagüez visiten a las Valencianas de Juncos. El viernes inicia la serie entre las Criollas de Caguas y las Orientales de Humacao.