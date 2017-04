Dortmund intenta olvidar atentado para pensar en fútbol

MUNICH – A veces es difícil concentrarse en un partido de fútbol.

Los jugadores de Borussia Dortmund tuvieron que intentarlo, nada menos que 24 horas después de un ataque con bombas al autobús del club. Y tendrán que volver a hacerlo el sábado, cuando reciban la visita de Eintracht Frankfurt en un partido por la Bundesliga.

El mediocampista Nuri Sahin afirmó que las mentes de los futbolistas estaban en otro lugar cuando enfrentaron el miércoles al Mónaco por los cuartos de final de la Liga de Campeones. Dortmund perdió 3-2 luego de un inicio titubeante.

“Francamente, no pensé en fútbol hasta el segundo tiempo”, dijo Sahin en una entrevista con el exfutbolista y ahora periodista noruego Jan Aage Fjortoft. “Anoche no me había dado cuenta de la magnitud de lo que sucedió, y cuando me fui a casa, mi esposa y mi hijo estaban esperándome en la puerta. Entonces me di cuenta de lo afortunados que fuimos”.

“Sé que el fútbol es muy importante. Amamos el fútbol. Sufrimos y gozamos con el fútbol. Sé que ganamos mucho dinero, tenemos una vida privilegiada, pero somos seres humanos. Hay mucho más que el fútbol en este mundo, y anoche lo sentimos”.

El zaguero Marc Bartra fue el más afectado por la detonación, al sufrir el impacto de fragmentos y ser operado por una fractura de muñeca. El español será baja unas cuatro semanas.

La fiscalía indicó que fragmentos de metal se incrustaron en una cabecera, por lo que las consecuencias pudieron haber sido mucho peores.

“No puedo olvidar los rostros”, relató Sahin sobre sus compañeros, quienes se agacharon tan pronto escucharon las explosiones. “Sin duda, jamás olvidaré esos rostros. Cuando vi a Marc y vi a Schmelle (Marcel Schmelzer), me senté al lado de Schmelle y jamás olvidaré su rostro. Fue increíble”.

Schlmelzer también destacó el impacto del atentado en el plantel.

“Tenemos que funcionar como marionetas”, dijo el capitán de Dortmund. “Lo único que se lee es que hubo un ataque al autobús. Pero no deben olvidar que había 30 personas adentro, así que fue un ataque a nosotros como personas. Es increíblemente triste, pero al mismo tiempo nos sentimos muy afortunados por estar aquí, especialmente cuando uno escucha los detalles (de la investigación). Somos muy afortunados porque nadie aparte de Marc resultó herido”.

El técnico Thomas Tuchel criticó a la UEFA por programar el partido para el día siguiente del ataque.

“Tuvimos la sensación de que nos estaban tratando como si nos hubiesen tirado una lata de cerveza”, señaló Tuchel, quien afirmó que no le preguntaron si querían disputar el partido.

El director ejecutivo de Dortmund, Hans-Joachim Watzke, dijo el martes que la UEFA tenía pocas alternativas para reprogramar el partido debido al congestionado itinerario de partidos. El vocero del organismo europeo, Pedro Pinto, dijo a la AP que la UEFA estuvo en contacto con todas las partes involucradas.

“La mayoría de los jugadores casi no dormimos, incluyéndome”, indicó el mediocampista Julian Weigl. “Traté de asimilar la situación con mi familia, traté de relajarme y descansar. Al final hicimos lo mejor que pudimos en el partido”.

En medio de estrictas medidas de seguridad mientras continúan las investigaciones, Dortmund tendrá que volver a la cancha el sábado, en busca de escalar de la cuarta posición en la Bundesliga para asegurar su clasificación a la próxima Liga de Campeones.