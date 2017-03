Barea regresará a las canchas tras lesión

El armador-escolta puertorriqueño José Juan Barea regresará a las canchas por primera vez desde el pasado 20 de enero. Barea confirmó a Metro que jugará este próximo viernes cuando los Mavericks de Dallas reciban la visita de los Nets de Brooklyn.

Barea no ha visto acción de juego desde el pasado 20 de enero. Durante toda la temporada, el puertorriqueño ha batallado un esguince de la pantorrilla izquierda. De los 63 partidos de los Mavericks en lo que va de la temporada regular, Barea solamente participó en 18. Dallas tiene marca de 2637 esta campaña y están 1.5 juegos detrás de los Nuggets de Denver para la octava posición de la Conferencia Oeste.

En la poca acción que ha visto durante la temporada, Barea ha sido muy productivo. En sus 18 partidos, el boricua tiene promedios de 12.2 puntos y 4.9 asistencias por juego. Sus 12.2 puntos por partido es la marca más alta que el armador-escolta ha registrado en su carrera de 11 años en la NBA.

“Siento que estaba jugando el mejor baloncesto de mi carrera este año”, comentó Barea en una entrevista con Metro hace una semanas, cuando estaba de regreso a las prácticas.

Sus constantes problemas de lesiones durante esta campaña aseguran que no esté disponible para jugar en la Copa América de FIBA este año. Sin embargo, Barea ya había anunciado el año pasado que no estaría con la selección de Puerto Rico para “tomarse un verano libre”, algo que no ha hecho en años recientes por participar en diversos torneos con la selección boricua. En 2018 serán las clasificaciones para la Copa Mundial de FIBA, que será en 2019 en China. Se celebrará ese año para que no conflija con la Copa Mundial de FIFA 2018 en Rusia y los Juegos Olímpicos 2020 en Tokio, Japón

Barea lleva unas semanas en prácticas con los Mavericks, pero no iba a regresar a los juegos hasta estar 100% seguro de que no estaría limitado por la lesión.