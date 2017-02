Delgado: “Un honor ser parte del equipo de P. R.”

Por cuarta ocasión consecutiva, la selección de Puerto Rico verá una cara familiar en uniforme para el Clásico Mundial de Béisbol (WBC). Carlos Delgado forma parte del conjunto boricua nuevamente y es su segunda participación como técnico de bateo.

“Es un honor y orgullo ser parte del equipo de Puerto Rico. Este año es muy especial porque tenemos un equipo muy talentoso y venimos de ser subcampeones del Clásico pasado. Estoy contento de los muchachos que demostraron compromiso de representar a su país. Estoy emocionado por ver a algunos de nuestros jugadores todos los días, como Francisco Lindor, Javier Báez y Carlos Correa. Se sabe que tienen talento, pero, cuando los ves cómo trabajan, estoy muy contento de esa oportunidad. Estamos locos por que llegue el 10 de marzo”, dijo Delgado a Metro.

El rol de dirigente de bateo es uno nuevo para el ex primera base, quien conectó 473 cuadrangulares en su carrera de MLB. Delgado tuvo tiempo de entrenarse como técnico antes de aceptar el puesto con Puerto Rico.

“Los eventos son cada cuatro años y me retiré justo después del segundo Clásico. Tuve la oportunidad de despegarme del juego y me incorporé con calma a funciones técnicas. A mí me encanta el béisbol y me gusta ayudar. También es un torneo corto; así que no tengo que hacer el compromiso de ocho meses como un equipo de MLB. Por el tiempo corto, le dimos corazón y alma y llegamos hasta el juego final”, expresó.

El puertorriqueño con más cuadrangulares en las Grandes Ligas se dispone a transmitir lo aprendido durante su carrera al conjunto de puertorriqueños en el torneo.

“Lo más importante para un buen bateador es tener confianza en uno mismo y desarrollar un plan. Estos torneos son tricky, porque no sabes quiénes van a jugar hasta el último día ni en qué condición están. Trataremos de ejecutar lo básico. Tenemos mucho acceso a información. Los bateadores tienen que mantenerse en su fortaleza. A los muchachos les voy a presentar que tienen que ejecutar en lo que son buenos”, explicó Delgado.

En cuanto a un futuro como técnico en las Grandes Ligas, Delgado ciertamente no lo descarta, pero prefiere sus labores actuales a estar con un equipo a tiempo completo.

“No le digo que no, porque es algo bueno tener la oportunidad de compartir. En los últimos tres años, he trabajado como instructor de bateo para las ligas menores de los Azulejos de Toronto. Me mantengo al tanto de lo que está pasando. Pero el tiempo en la casa con la familia me lo he disfrutado mucho. No creo que estoy preparado para ese tipo de compromiso. Los coaches llegan primero y son los últimos en irse. Tienen que llenar reportes y estrategias. Se ve divertido, pero mis nenes son más pequeños y no quiero estar lejos de ellos tanto”, sostuvo el exjugador de Grandes Ligas.

El WBC ha recibido reacciones mixtas en sus primeras tres ediciones. Las logísticas son complicadas, pero, por lo general, ha probado ser exitoso. Delgado formó parte de las primeras tres ediciones, las que cataloga como un éxito.

“A mí me encanta. Por mucho tiempo, el béisbol de Grandes Ligas no tenía representación en un torneo internacional. Es muy digno representar a su país y es una emoción brutal jugar frente a nuestra gente. Las fechas son complicadas. Lo hacemos con mucho orgullo y es una buena oportunidad de compartir con jugadores puertorriqueños”, concluyó.