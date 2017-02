Beverly Ramos cruza la meta como primera boricua en World"s Best 10K

Foto: Suministrada

La boricua Beverly Ramos fue la primera del patio que cruzó hoy la meta del World’s Best 10K, ruta que le estuvo más difícil que la anterior pero en la cual se enorgullece de haber podido llegar entre las 10 mejores.

Ramos cruzó la meta parando el reloj en 34:05, mientras que la primera en llegar fue la keniana Mary Wacera, con tiempo de 31:41.

“Cuando llegué, la ruta me dio en la cara. Obviamente se siente un poco más fuerte de lo que uno hace en un vehículo [pero] salimos a correr bastante rápido. Los primeros cinco kilómetros íbamos, básicamente, a ritmo de 32 o 33 minutos y yo dije ‘voy a un ritmo que es mi marca personal’ y ahí lo sostuve”, expresó la fondista de Trujillo Alto.

No fue hasta que llegó al quinto o sexto kilómetro de la ruta turística de San Juan que realmente comenzó a competir y se olvidó del tiempo, pues ya comenzó a ver las corredoras que dejó atrás llegar a su punto.

“En eso me enfoqué en los últimos kilómetros, tratar de rebasar una a una. Iba en la posición número once [y] la bonificación es hasta la posición número diez. Yo creo que esa fue la motivación para seguir empujando, a pesar del dolor físico que uno tenga en un punto de la carrera”, explicó la olímpica, que finalizó en séptima overall.

No obstante la alegría que le creó haber finalizado entre las mejores diez, Ramos aclaró que “hay mucho que trabajar” después de haberse topado con más falsos planos, cuestas y humedad en la isleta sanjuanera.

Siendo su meta completar diez World’s Best 10K (lleva siete), la atleta ve como “experiencia de vida” correr esta competencia y más cuando lo ha hecho consecutivamente. Expresó que sentirá satisfacción cuando cruce la meta de su décima corrida.

Las próximas fechas que le quedan a Ramos son las siguientes:

United Airlines NYC Half Marathon en tres semanas (marzo 19) Un 10K en Stanford University (no lo corre desde 2008)

De igual forma en la competencia, el puertorriqueño Misael Carreras fue el primero del país en llegar a la meta con 30.43. El estadounidense natural de Kenia Sanuel Chela rompió la cinta para llegar primero con tiempo de 28:19 en un maratón que tuvo 7,535 competidores.