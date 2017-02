Barea regresa a prácticas y espera jugar pronto

La NBA comenzará de manera oficial la segunda mitad de la temporada y cada momento que pasa, significa que el regreso de José Juan Barea a los Mavericks de Dallas se acerca. El armador-escolta puertorriqueño no ha jugado desde el pasado 20 de enero debido a una lesión en la pantorrilla izquierda. Esta semana, Barea se integrará a las prácticas, para probar que puede regresar a las canchas.

“Me siento muy bien, gracias a Dios. Estoy corriendo y haciendo de todo. Ya mañana voy a practicar. El plan es practicar varias veces, entrenar muy duro con el equipo y en las próximas semanas, jugar. Pero lo tomaremos con cuidado. Ya siento que puedo jugar. Tengo que coger un poco de ritmo, pero no me van a poner en juego hasta practicar varias veces”, dijo Barea a Metro.

Lo lamentable de todo es que Barea ha disfrutado de la mejor temporada de su carrera, cuando juega. De los 56 partidos de los Mavericks, Barea solamente jugó en 18 de ellos. En esos, el boricua logró promedio de 12.2 puntos y 4.9 asistencias por juego.

“Es muy frustrante. Siento que estoy jugando el mejor baloncesto de mi carrera, en términos de experiencia y saber lo que tengo que hacer. He mejorado mucho mi tiro de afuera y no tengo que penetrar tanto hacia el canasto. Paso el balón mejor y corro bien la ofensiva. Es frustrante jugar de esa manera y que pasen esas cosas. Es parte de todo. He tenido una carrera muy buena y es rara la vez que cosas así pasen. La lesión es muscular y leve, que no es algo grave”, indicó Barea.

Tras un pobre comienzo, los Mavs han regurgido. Tienen marca de 6-4 en los últimos 10 juegos y en lo que va de la temporada, tienen 22-34. Están en la posición 12 de la Conferencia Oeste; tres juegos detrás de los Nuggets de Denver para la octava y última plaza para la postemporada.

“Nos hemos puesto más saludable. No nos vamos a quitar. Vamos a tratar de ganar los más juegos posible y veremos qué pasará cuando regrese ahora. Hemos jugado mejor últimamente. Si caemos en otro buen ritmo, podemos hacer una movida hacia la postemporada”, resaltó el puertorriqueño.

Desde el pasado mes, Barea ha tratado lo mejor posible de no regresar muy rápido y de tomar los pasos necesarios para regresar a jugar sin preocupación de lastimarse de nuevo.

“He tenido que ser paciente. No puedo tratar de volver rápido y buscar maneras de que no me vuelva a pasar. Es cuestión de esperar y esperar hasta que se recupere por completo”, sostuvo Barea. “La explosividad es lo más que me afecta. Poder acelerar de 0-100 y brincar es lo que más trabajo me da con esa lesión. Con esa pierna es la que brinco y con esa me impulso para correr”, concluyó.