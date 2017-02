Confirmada la salida de Bocachica como dirigente de Aibonito

El apoderado de los Polluelos de Aibonito, Edwin Ramos, confirmó hoy la salida de su dirigente, Hiram Bocachica, luego de caer por segunda ocasión en la recién comenzada temporada 2017 del Béisbol Superior Doble A.

Aibonito perdió vía paliza 11-1 el pasado domingo frente a los campeones, Bravos de Cidra, y ayer sufrió su segundo revés del año con pizarra 10-3 ante los Próceres de Barranquitas.

“Es temprano en la temporada, pero estamos buscando una reacción porque el equipo no está jugando como debe. La ofensiva no ha explotado, solamente Wicho Figueroa se ha mantenido consistente. No podía dejar que esto llegara a un cuarto o quinto juego sin lograr reacción”, dijo Ramos.

Junto a Bocachica quedaron fuera todos los integrantes del cuerpo técnico, compuesto por Ángel “Gomita” García, Miguel Fernández, Lester García y José Burgos.

Bocachica, exjugador profesional, se convierte en el primer dirigente en salir de su puesto en la temporada 2017.

Los Polluelos tendrán su próximo compromiso este viernes, cuando reciban la visita de los Toritos de Cayey, a las 8:00 de la noche.