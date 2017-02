Derek Jeter y su esposa tendrán su primera hija

El excampocorto de los Yankees de Nueva York y su esposa, la modelo Hannah Davis tendrán su primera bebé juntos. Davis anunció el embarazo en el sitio web de The Players’ Tribune, creado por Jeter. La pareja se casó en 2016, dos años después de que Jeter se retiró de jugar béisbol de Grandes Ligas con los Yankees. Jeter tiene 42 años y Davis tiene 26.

“Ahora, esperando a nuestra primera hija, Derek y yo miraremos hacia el futuro. Ya él le tiene un nombre y está bien decidido con él”, reveló Davis en la entrada The Derek I Know en The Players’ Tribune. “Quisiera que nuestros hijos conocieran lo que fue Derek Jeter. Sentimos un poco de tristeza de que nuestros hijos no podrán presenciar esos momentos de la vida de su padres. Le mostraremos imágenes y videos. Pero les diremos que tenían que estar allí”, agregó Davis.

Jeter jugó 20 temporadas con los Yankees de Nueva York y tuvo una brillante carrera. Terminó con 3,465 imparables; el líder todo tiempo en la historia de la franquicia. Guió a los Yankees a cinco campeonatos de Serie Mundial (1996, 1998, 1999, 2000 y 2009). Fue escogido para el juegos de Estrellas en 14 ocasiones. Jeter también ganó cinco Guantes de Oro (2004, 2005, 2006, 2009 y 2010) y cinco Bates de Plata (2006, 2007, 2008, 2009 y 2012) en su carrera.

El excampocorto se retiró después de la temporada 2014 y expresó en múltiples ocasiones que quería comenzar una familia con Davis, quien en aquel entonces era su novia.

El próximo 14 de mayo, los Yankees celebrarán un homenaje de retiro del número dos de Jeter. Eso significa que los números del uno al diez no se pueden utilizar en los Yankees, ya que estarían todos retirados.

“Espero que sea sincera como su padres. Espero que sea terca como yo. Que sepa lo que quiere y no se conforma con menos. Y si nuestros hijos quieren jugar béisbol, pues tendremos que platicar sobre eso”, concluyó Davis.