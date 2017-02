Figuras conocidas felicitan a los Criollos

Luego de que los Criollos de Caguas ganaran la Serie del Caribe 2017 en representación de Puerto Rico, las felicitaciones de figuras conocidas no faltaron en las redes sociales.

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló

Lanzador de MLB, José de León

Eduardo Pérez, exjugador de Puerto Rico y analista de ESPN

Iván Rodríguez, el cuarto puertorriqueño escogido para el Salón de la Fama del Béisbol. En este caso, también felicitó a su hijo Dereck, quien participó con los Criollos en la Serie del Caribe.

Congrats to @CriollosCaguas for winning La Serie del Caribe! So proud of my son @DereckrodRF3 #Boricua #Seriedelcaribe #SDC2017 #Prouddad pic.twitter.com/R4xak39C3w

— Ivan Pudge Rodriguez (@Pudge_Rodriguez) February 8, 2017