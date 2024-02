En camino remake de “I Know What You Did Last Summer”

La fiebre de rehacer películas de horror de los ochenta y noventa con presupuestos bajitos parece estar en todo su apogeo. Deadline reporta que ahora le toca a la película de horror “I Know What You Did Last Summer”, remake que Sony Pictures desarrolla actualmente con planes de llevarla a los cines en el 2016.

Para ello, el estudio contrató al director y guionista de “Oculus“, Mike Flanagan, quien adaptará la novela del autor Louis Duncan junto Jeff Howard. Se desconoce si Flanagan también ocupará la silla del director. Neil H. Moritz de la franquicia de “The Fast and the Furious” producirá el filme.

Del director Jim Gillespie, “I Know What You Did Last Summer” estrenó en el 1997, protagonizada por Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr. y Ryan Phillippe. La cinta de horror recaudó más de $125 millones a nivel mundial, abriendo paso a una secuela que estrenó el año siguiente, también protagonizada por Love Hewitt.

Basada libremente en el libro de Louis Duncan, la historia de la película giraba al rededor de un grupo de jóvenes que, tras deshacerse del cuerpo de un hombre que atropellaron, son aterrorizados por alguien que conoce el secreto que han ocultado por un año.

“Oculus” fue un filme de horror refrescante, por lo que la participación de Flanagan en el filme le da un poco de esperanza a un proyecto que hasta el momento parece ser una oportunidad para lucrarse de una franquicia que ya todo el mundo conoce.