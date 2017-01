Año nuevo, Amor nuevo

¡Feliz Año Nuevo! La mayoría de nosotros estamos muy contentos de que termine el 2016. Así que vamos a esperar el 2017 con mucha fe y entusiasmo. Vamos asegurarnos de no cometer los mismos errores del 2016. ¡Suerte!

Es buen momento de organizar tus prioridades y metas. A todas los solter@s, en el 2017, si hacemos las cosas bien podremos escoger una buena pareja, pero tenemos que decidir qué queremos y dónde lo vamos a conseguir.

Haz una lista de 10 cualidades que son indispensables en la pareja que escojas. Haz una lista de 10 necesidades que tu pareja debe llenar en ti. Cuando encuentres una persona que promete ser buen candidat@, verifica con tus listas cuantas esa persona llena. Si logras 5 en cada una de tus listas, es buen candidat@. Porque nadie podrá llenar todas tus expectativas y nadie tendrá todo lo que tú necesitas. Lo que si te dejara ver es lo que es positivo y si puedes adaptarte o no.

¿Dónde vamos a conseguirl@? Como les digo a todas mis clientas: comienza por decirle a todas tus amistades y familia que estas actively seeking una pareja. Así te podrán referir y presentar personas solteras. Debes salir con frecuencia ya que nadie te va a tocar la puerta más que UPS Y DOMINO’S PIZZA. Y no creo sea lo que estás buscando. Sal a lugares donde haya ambiente y gente soltera. Es buen momento también de matricularse en un gym o algún curso o clase. Sal de tu rutina y busca actividades extracurriculares que sean unisex. Y siempre debes estar bien arreglad@ y con una sonrisa.

Trata de salir con gente soltera, si solo andas con gente casado o parejas de novios no se te hará tan fácil. Debes buscar una persona que sea tu wing man/wing girl una persona que te complemente y janguear contigo. Chicas, busquen amigas que no sean envidiosas. Busquen un amigo que sea divertido y parlanchín si tú eres timid@. Y viceversa.

Lo ideal es que entres en la dinámica del dating. Que comiences a mover esas feromonas para que atraigas al sexo opuesto. Que seas tú la que decides cual es el que más te gusta y te conviene. Esto es igual para los hombres. Tal vez no te gusta tanto alguien, pero esa persona te puede presentar a un amig@ que si te guste. Además, te ven con uno y los otros se interesan. Así somos los humanos.

¡Mucho ojo!!! Si tienes muchos problemas personales ya sean económicos o familiares no es buen momento para estar buscando pareja. Resuelve tus issues y luego sales a buscar pareja.

A nadie le gusta salir con alguien y que esa persona se esté quejando de su terrible situación económica o de problemas familiares etc. Si crees que buscándote un marido saldrás de tus problemas económicos, te equivocas. Los hombres hoy día ya no andan buscando mujeres a quien rescatar y ayudar. Buscan mujeres que jalen parejo. Que trabajen y sean independientes. No que sean una carga. La situación económica que estamos viviendo en PR a afectado a todos. Tendrás más oportunidades y serás más deseable si estas estable y centrada. Igual le aplica a los hombres.

¡Espero que el 2017 sea maravilloso y que todos nos podamos enamorar!!!! En marzo tendré una actividad para solteros asi que estén pendientes "Singles Masquerade"

Los miércoles en SalSoul 3pm y los martes en, ¿Y cuál es su opinión? Con Rubén Sánchez.