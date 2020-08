Opinión de Jesus Manuel Ortiz: El momento es ahora

El PPD tiene el deber histórico de iniciar una transición de liderato en todos los niveles. Ese proceso, normal en toda institución, no será automático, tiene que ser reclamado en las urnas. Ese camino necesario para que la institución trascienda y enfrente nuevos retos no significa la exclusión de nadie, sino la sabia combinación de experiencia de valiosos incumbentes y los primeros pasos de una nueva generación de líderes populares. La responsabilidad de los populares este domingo es seleccionar una papeleta que pueda representar una oferta de futuro para la elección de noviembre, y asegurarle una victoria no sólo al Partido Popular sino al País al sacar de carrera el nefasto gobierno del PNP.

El Partido Popular necesita una Fuerza Nueva que lo presente como opción de futuro ante los retos que enfrentaremos como país. Se trata de un equipo de líderes que se han forjado en nuestro partido y están listos para asumir su responsabilidad con Puerto Rico practicando y defendiendo los postulados de apertura y honestidad en los que creemos. Esa nueva generación tiene que representar un funcionario electo honesto, serio, que le hable de frente a la gente y les diga la verdad. Un funcionario que entienda que nuestra elección no implica que seremos privilegiados sino que desde ese momento nuestra única encomienda es actuar en favor del pueblo que nos eligió. Esa responsabilidad incluye un cambio de actitudes, disposición para trabajar en equipo y hablar claro cuando las decisiones no sean simpáticas pero si las responsables. Amigo y amiga popular, el momento es ahora. Nos corresponde reclamar el pase de batón. Te pido tu confianza y tu voto para esa Fuerza Nueva popular que va a asumir la responsabilidad de adelantar una agenda clara en favor del País y que vendrá a revitalizar nuestro Partido.



Por estas y muchas otras razones los populares tenemos la responsabilidad de salir a votar para construir una papeleta fuerte, que nos dará la victoria en noviembre, pero que comenzará a delinear el cuadro de liderato del futuro. Ayudame a llevar una Fuerza Nueva a la Cámara de Representantes, por ti, por el PPD y por Puerto Rico.