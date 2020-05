Opinión de Larry Emil Alicea: Alpha One Triple A

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) se encuentra en medio de un proceso judicial luego de que una empresa de seguridad solicitara que se reconsidere la selección de una propuesta para el diseño, desarrollo y ejecución del sistema de seguridad remoto de las instalaciones de la corporación.

Según el documento legal, la empresa de seguridad St. James Security Services, la empresa seleccionada por la Triple A, Alpha One Security Solutions no tiene autorización en Puerto Rico para prestar servicios de vigilancia mediante monitoreo electrónico. St James, en el documento legal, indica que esta empresa de seguridad seleccionada por la corporación solo está autorizada para la venta e instalación de sistemas de cámaras de seguridad, entiéndase como sensores de puertas, alarmas, controles de acceso.

Además, esta reconsideración se exige ya que la parte demanante alega que en el “Request for Proposal” (RFP) se exigía a las empresas interesadas una experiencia de 5 años de monitoreo electrónico, algo con lo que Alpha One, según presenta St. James, no contaba al momento del RFP ni en la actualidad.

“Lo que resulta peor aún, igualmente advenimos en conocimiento de que los posibles socios aludidos en el RFP como alegados especialistas en la presentación de servicios de vigilancia mediante monitoreo electrónico, tampoco contaban ni al presente cuenta con los cinco años mínimos de experiencia requeridos bajo la sección 6.2(d) de la Solicitud de Propuesta”, presenta St James en el documento legal agregando al mismo tiempo que “intencional y falsamente Alpha One le representó a la AAA que contaba con empresas cualificadas para apoyarle en las prestación de los servicios de vigilancia mediante monitoreo electrónico en su propia sede”.

Aunque existe una división de la empresa seleccionada para el monitoreo electrónico, Alpha One Monitoring, St. James asegura que la misma fue registrada el 11 de octubre de 2019, además de que no cumplía con la exigencia de los 5 años, es el mismo día que la AA visitó las facilidades de la empresa seleccionada para examinar el centro de monitoreo ofrecido en la propuesta.

Incluso, se indica que el registro de Alpha One Monitoring en Estado fue a las 4:35, luego de la visita de la corporación pública a las facilidades.

Es por estas razones, que la empresa que presenta la demanda exige que se paralice el proceso de contratación que se haya iniciado con el proponente seleccionado, se deje sin efecto el aviso de selección y se ordene la descalificación de Alpha One.

Alpha One, en su propuesta presentada a la AAA según dicta el documento legal, aseguraba estar asociada con Integrated Central Station Inc. “para proporcionar servicios de monitoreo seguros e ininterrumpidos a su base de clientes, aunque aseguraban tener su propia división de monitoreo.

Incluso contara con esta empresa, ninguna cumplía con la cantidad de años de experiencia ya que Integrated Central Station se le otorgó el certificado de incorpración de Estado el 5 de octubre de 2015.

Entre empresas e investigaciones federales

En la fecha del 5 de octubre, el señor Jorge Javier Marrero sale como incorporador, presidente, tesorero y agente de la corporación de Integrated Central Station.

A su vez, Marrero es la persona designada como titular de los puestos ejecutivos principales de Alpha One, según de desprende de una enmienda del registro de la empresa del 23 de mayo de 2017. En el informe anual de corporaciones para el año 2018, radicado el 1ero de julio de 2019 en Estado, Marrero continuaba como laborando como presidente, secretario, vicepresidente y agente residente de Alpha One.

Otra preocupación que se expone en la demanda por parte de St James es una investigación que se encuentran realizando las autoridades federales en contra del señor Marrero.

Se trata de un allanamiento realizado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) a la residencia de Marrero el pasado 15 de mayo por unos señalamientos de un patrón de acoso sexual a jóvenes por las redes sociales.

En ese momento, el periodista de Telemundo, Walter Soto, informó que la abogada de Marrero, licenciada Melanie Carrillo, confirmó que el allanamiento fue en la casa del empresario.

Se unen al reclamo para descalificar a Alpha One

Por su parte, la empresa Génesis Security Services, Inc, quien también había sometido una propuesta en el RFP de la Triple A, se unió a la solicitud de descalificación presentada por St. James el pasado 22 de mayo de 2020.