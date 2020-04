Opinión de Alex Delgado: Campaña por debajo del Radar

Mientras muchos creen que la gobernadora y otros aspirantes a los principales puestos electivos del país han suspendido las campañas políticas para las próximas elecciones, están equivocados. Ciertamente no llevan el mismo ritmo, ni exposición, pero de que la llevan, la llevan, un poco por debajo del radar.

Hace unos días varias personas en las redes sociales reseñaban una misteriosa llamada de una encuestadora realizando preguntas que al final llevaba a cómo evaluaban a la gobernadora Wanda Vázquez y al Partido Nuevo Progresista (PNP).

Parte del audio que pude escuchar era preguntas sobre distintas figuras políticas y asuntos de gobierno. Al final la persona preguntaba “Usted, hasta hoy, ¿como cree que ha manejado Wanda Vázquez y el PNP la pandemia del coronavirus? ¿Bien o mal?”. Así es mi amigo, una encuesta política en medio de la pandemia. Para ser más específico, en medio de la Semana Santa.

Eso no es todo, el compañero periodista Jonathan Lebrón recibió la llamada y expuso en sus redes: “Me llamó una señora mexicana haciéndome preguntas para una encuesta: 1. Solamente preguntaron del PPD y PNP. 2. La mayoría de las alternativas de respuestas comienzan con Wanda Vázquez. 3. El encuestador tiene preocupación con la percepción de Wanda y la fecha de las primarias”.

Evidentemente parece ser que mientras se le hace creer “a mi pueblo” que solo hay “ojos, vida y corazón” para la pandemia, por debajo del radar opera la campaña política de la gobernadora y lo que se haga en la superficie es para que tenga efecto en el trabajo que realizan bajo tierra.

De lo que ha trascendido hasta ahora, ¿habría terminado en el futuro una fracción de los 38 millones de la fallida compra de pruebas Covid en la campaña de Wanda Vázquez? ¡Esa es la pregunta! No lo sé. Obviamente me refiero a cómo se dan cosas en el gobierno, a cambio de donativos políticos. ¿Recuerda el caso del productor cinematográfico Luillo Ruiz? Desde agosto del año pasado solicitando una reunión en La Fortaleza con la gobernadora. Lo ignoraron hasta que él y su esposa pusieron $5,000.00 en un fundraising de Vázquez Garced y en semanas el hombre estaba sentado en la mismísima mansión ejecutiva con la gobernadora.

De otra parte, Pedro Pierluisi comenzó (por lo menos fue el primero que vi) a realizar entrevistas en redes sociales sobre el Covid. Al no crear gran controversia adversa, le siguió Eduardo Bhatia y Charlie Delgado, entre otros. Son maneras de hacer campaña y es obvio. Pero lo disfrazan con el tema del momento porque necesitan no dejar a la gobernadora sola en la exposición mediática.

Yo estoy convencido que la gobernadora no está extendiendo el lockdown con la intención de extender la emergencia para tratar de mantener a sus opositores, en especial Pierluisi, fuera de la exposición mediática. Pero de igual forma estoy convencido que es un elemento que entienden, de paso, les ayuda en ese propósito. Aquí nadie se chupa el dedo… Bueno, me retracto, hay personas que sí.

Finalmente, el senador Charles Grassley, republicano por Iwoa, envió una carta a la gobernadora en la que le reclama que conteste 13 preguntas. En la carta, Grassley pide cuentas por las controversias de corrupción en este cuatrenio. Incluye detalles de la guagua blindada, del Instituto de Estadísticas y de Adil Rosa en el Departamento de Salud. ¿En serio? Esa carta fue concebida, y quién sabe si redactada, desde Puerto Rico. Cuando el tema que surge y se mantiene es quién la escribió, es porque nadie le cree al senador Grassley que eso salió de su oficina y mucho menos que está muy preocupado por Puerto Rico, así que esa carta es otra muestra de que proviene de la campaña que intenta estar por debajo del radar, en esta ocasión contra el PNP.

Dice el presidente del PPD, Aníbal José Torres, que no importa quién haya escrito la carta. Con el mayor de los respetos difiero. Eso sí importa porque la misma es un fake, en el sentido de que tratan de proyectarla como si fuera una preocupación genuina del legislador de Iowa, cuando quizás no lo es. Grassley es senador desde 1981, hace casi ¡cuarenta años!. Usted sabe todos los escándalos de corrupción que hemos tenido desde ese entonces y ¿hoy es que está muy preocupado? ¡Ay deja eso Jossie! La carta que le redactaron al senador y él firmó quiso ser tan y tan adornada para que pareciera una preocupación de verdad que rayó en lo irreal (su preocupación) y por eso nadie cree que salió de su corazón y que lo que ocurre en Puerto Rico no lo deja dormir.

Creo que vamos a comenzar a escuchar más de los candidatos en las próximas semanas porque si el equipo político de la gobernadora piensa que extendiendo el lockdown los van a mantener a raya y calladitos, les deseo suerte. Para poder lograr eso tendrían que tener un manejo de la emergencia sin errores, sin controversias y al pueblo satisfecho. Mientras ocurra lo contrario, la campaña política saldrá de debajo del radar para señalar las irregularidades.