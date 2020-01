Fuerza Nueva

Este cuatrienio ha sido uno de los más duros en décadas. El huracán María, la dinámica entre la Junta y el Gobierno, la presidencia de Donald Trump, una crisis de servicios esenciales agravada por un Gobierno incapaz e insensible, son solo algunos de los escollos que hemos enfrentado estos últimos años.

Ante ese panorama y los futuros efectos del plan de ajuste y los malos acuerdos con bonistas, el Partido Popular tiene una enorme responsabilidad sobre sus hombros para evitar cuatro años más del nefasto Gobierno del PNP. La primaria de junio nos da la oportunidad de construir una oferta atractiva que combine la experiencia que representan valiosos compañeros y compañeras, con una nueva cepa de líderes listos para asumir responsabilidades de envergadura en el partido y en el país.

A esa nueva generación nos corresponde priorizar una agenda de futuro que atienda problemas de hoy como el cambio climático, la violencia de genero, la economía de la jefa de familia, las condiciones de nuestros viejos y los servicios de salud física y mental, el desmantelamiento de la UPR y la falta de oportunidades para los que tienen menos, la actualización y el enfoque futuro de nuestro sistema de educación, una reforma agresiva de contratación gubernamental, una lucha sin cuartel contra la corrupción, la crisis de seguridad pública que vivimos, la apertura a nuevas industrias que aporten a nuestra economía y reduzcan la emigración, una agenda para no repetir los errores que nos llevaron al caos económico que vivimos hoy y el futuro de la relación política de Puerto Rico con Estados Unidos.

Si el PPD quiere de verdad cumplir con la responsabilidad histórica que tiene de frente, tiene que entender que el momento del pase de batón llegó. A los nuevos líderes les adelanto que si no reclamamos el espacio, nadie no los regalará. A esa nueva cepa, que nada tiene que ver con edades, ni con procedencia, sino con cambio de actitudes y disposición de cambiar muchos aspectos de la política actual, la he denominado Fuerza Nueva. El camino está trazado.