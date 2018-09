La chapucería de los car seats

En Puerto Rico, serás multado tarde o temprano por $100 si no sacas el certificado de “orientación” de instalación adecuada de asiento protector para menores; o por $500 si no tienes car seat o booster, a menos que viajes con tus hijos, sobrinos, nietos, hijos de tus amigos o hijos del vecino en la AMA, en taxi, Uber, party bus o en transporte escolar. Esto no es un fake news, es el embeleco más reciente que este Gobierno aprobó (Art. 13.03 de la Ley 22-2000, Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, según enmendada por la Ley 24 del 29 de abril de 2017), para “abonar” a la seguridad en el tránsito de los niños que vivan o visiten la Isla del Encanto.

Hace años, aquí se multa a los conductores con niños sin car seats, eso es proteger la vida de los menores y contribuye a la salud pública. Ahora quieren añadir trámites y otro tipo de multa. ¿Para qué, si ya la protección está requerida por ley?

Hay 72 estaciones de bomberos con técnicos certificados y algunos lugares alternos que incluyen personal de la Policía. Ay bendito, los escasos bomberos están para apagar fuegos o hacer rescates. y la Uniformada para proteger la seguridad en las calles, no para llenar más papeleos.

Supongamos que haya 100 bomberos y 30 policías para adiestrar al país, eso significa que cada uno de ellos tendrá que adiestrar 7,700 personas. ¿Absurdo, verdad? ¿Y qué van a hacer los guardias, detendrán a todo vehículo con car seat para ver si el conductor está certificado y si no, multarlo? ¿Cuál es la causa para detenerme? Ah, y prepárate para faltar al trabajo, porque las orientaciones en las estaciones de bomberos, “si hubiera personal disponible”, son de lunes a viernes de 7:30 a. m. – 4:30 p. m.

Tienes que hacer cita. ¿Has llamado a alguna agencia de Gobierno en Puerto Rico para obtener algún servicio? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Para empezar, ¿alguien contestó tu llamada y te resolvió?

Si quieren obligar a que la gente gestione el certificado, aquí par de ideas: háganlo online. La persona se registra, observa algún video y solicita la cantidad de certificados que necesite, incluidos los del amigo o familiar, en caso de que, en algún momento, requiera algún favor de buscar los nenes al cuido o la escuela, o necesite moverse con sus hijos al médico o a donde le dé la gana. Para mí sigue siendo innecesario el certificado.

Los cambios en las leyes debieran simplificar no complicar. Cuando una ley viene con tantos huecos, entorpece la vida de la gente, o se torna en un dolor de cabeza burocrático.

Sigan multando al que lleve niños sueltos. Orienten en las redes sociales que es donde está la gente. Progreso es hacer el mejor uso de la tecnología y simplificar la vida del pueblo.

Señor gobernador, crecemos más si elimina el papeleo y, con ello, los malos ratos a los puertorriqueños y sus visitantes. En fin, menos es más, return to basics.