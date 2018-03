Los penepés antiamericanos

El gobierno de Ricardo Rosselló y de hecho, todos los gobiernos del Partido Nuevo Progresista, han sido claramente antiamericanos.

Así es, a pesar de que ayer el gobernador otorgó el día libre en todo el gobierno en aras de celebrar la ciudadanía estadounidense —que sería el término correcto— en el fondo siempre han vivido perdidos con relación a lo que ello significa y conlleva.

Para muestra, un botón basta. La misma semana que el gobierno de Puerto Rico anunció que celebraría por primera vez el Día de la Ciudadanía, el Tesoro de Estados Unidos anunció que recortaría un 56 % el préstamo que aprobó el Congreso a regañadientes para que sus "ciudadanos" en Puerto Rico pudieran recuperarse de la catástrofe dejada por los huracanes Irma y María.

Porque por menos que eso los integrantes del Boston Tea Party boicotearon los cargamentos de té provenientes de Inglaterra y los lanzaron al mar. George Washington incendió a Nueva York completo para lograr dar un giro a la desastrosa guerra de independencia que iban perdiendo los colonos.

Ante este tipo de afrentas, Marry Harris “Mother” Jones organizó durante décadas a trabajadoras y a niños para que marcharan contra los abusos laborales inhumanos que cometían los dueños de minas y fábricas.

Ante el discrimen incesante —que todavía hoy persiste y se recrudece— Rosa Parks se negó a cederle su asiento a un blanco y Martin Luther King marchó pacíficamente.

Mientras tanto, los Black Panthers combatían el mismo mal a punta de rifles y abrían clínicas de salud para los pobres y ofrecían una comida gratis al día para los niños negros que iban a las escuelas en decenas de ciudadanos de ese país.

Ejemplos de estadounidenses que se levantaron con distintos mecanismos de lucha para reivindicar la vida de los ciudadanos de su nación o de las comunidades que han sido históricamente marginadas en ella hay de más.

Pero las acciones del PNP y sus líderes tienen que llevarnos a la conclusión de que su fin no es alcanzar la reivindicación de los puertorriqueños a través de la estadidad, sino hacerse del botín que representa ganar las elecciones para disfrutar del banquete total.

Y antes que los fotutos enfermos brinquen: de esto han pecado los dos partidos que han gobernado el país.

Los dos han sido secuestrados por claques corruptas e ineptas que nos trajeron hasta aquí al tiempo que se enriquecían a nuestra cuenta. Por eso las estructuras de ambos partidos no luchan contra el coloniaje, lo promueven. Lo defienden, lo protegen.

Si usted, amigo(a) estadista no me cree pregúntese: ¿Por qué, a casi un año del plebiscito de estatus, el gobierno no ha podido certificar oficialmente sus resultados? ¿Por qué la comisionada Jenniffer González no ha radicado su proyecto de estadidad? ¿Dónde está y qué hace la Comisión de la Igualdad? ¿Dónde esta la crisis que iban a crear?