Lecciones de Wonder Woman

Lily García

Tan pronto me vio entrar al salón, el joven encargado de repartir las togas señaló una mesa diciendo: “Las de maestría están allá”. Fue graciosa la cara que puso cuando le dije que era de bachillerato.

Sí, a cuarenta y un años de haberme graduado de la high y justo cuando estoy cumpliendo treinta y tres como profesional en el mundo de las comunicaciones, finalmente completé mi bachillerato en Ciencias Sociales en la Universidad del Sagrado Corazón. Tan pronto me gradué de la escuela superior, me fui a EE. UU. a estudiar y, luego de dos años, regresé a Puerto Rico. Al poco tiempo me casé y me fui de la isla por cinco años.

Y así el bachillerato se quedó en hold, entre nuevas etapas profesionales; matrimonios y divorcios; y certificaciones de coaching y tanatología. En un momento hasta llegué a desistir de la idea de terminarlo. Pero hay ocasiones en que el universo te da señales claras de caminos a tomar y te pone de frente las oportunidades. Y este fue el caso.

Alguien me felicitó por Facebook llamándome Wonder Woman, lo que agradezco. Pero verdaderas Wonder Womans son muchas de las jóvenes con quien tuve el honor de desfilar en la graduación. Muchas estudiaron trabajando a tiempo parcial o a completo, manejando situaciones difíciles, y unas cuantas hasta recogieron sus diplomas con bebés en brazos. Ellas tendrán que enfrentarse al mundo y país en crisis que nosotros, lamentablemente, les estamos dejando. Yo recibía mi diploma con un camino recorrido. Ellas están apenas comenzando a labrarse el suyo. Felicito de corazón a todas y todos los que alcanzaron su sueño. Y a los que no lo han hecho les invito a lanzarse.

Ya varias personas han llegado con la pregunta: “¿Y ahora vas para la maestría?”. A lo cual estoy respondiendo con palabras célebres de Luis Fonsi: “Pasito a pasito. Suave…suavecito”. Por el momento tengo dos libros empezados que quiero publicar antes de que termine el 2018. Después pensaré en el próximo paso de esta Wonder Woman que todavía no sabe lo que quiere ser cuando sea grande.