¿Estás READY? consejitos para solteros 40+

Tirzha Alcaide

¿Cómo prepararte? Fácil, antes que nada, el universo debe saber que tu estas ready. Cuando le reces a tu Dios favorito dile estas list@. Haz afirmaciones de lo que quieres y de que estas lista para una relación. Cuando lo expresas en voz alta lo estas reafirmando. De igual forma le dices a tus amistades (casualmente) que te sientes ready para una relación. Esto te ayudara con ellos, pues estarán pendientes a buscarte un jevo. Tu familia también debe saberlo y apoyarte.

Pero lo más importante es que en realidad estés read. ¡No estés buscando una relación porque te aterra estar sola! ¡Tampoco estés buscando una relación porque necesitas que alguien te mantenga! NO NO NO. Estar ready no es estar necesitada. Estar ready es que estas estable, económicamente y emocionalmente. Tal vez ya tus hijos están más grandes y ahora te sientes en la libertad de salir y enamorarte. Por las razones que sean, haz llegado a ese momento en que te sientes segura de ti y te gustaría compartir tu vida con alguien.

Si llegaste a ese momento, tienes que tener un plan. Rebajar unas libritas siempre es bueno, mientras estés ejercitándote OJO AL PILLO, pendiente a los solteros a tu alrededor. Los gimnasios son propicios para hacer levantes. Si vas a ejercitarte y ponerte en shape, tu dieta también tiene que cambiar. Puedes ir algún health food para almorzar. Se conoce gente en la misma onda nutricional en estos sitios. Y es un ambiente liviano, no se ve como que estas pescando. SIEMPRE debes estar arreglada, lipstick, mascara y concealer, mínimo. Igual debes estar vestida de acuerdo a tu cuerpo y trabajo. Suave con los tacos y las minis.

Demuestra todo el tiempo que en realidad tu “vives la vida que amas” como yo. La alegría es contagiosa y cuando le provocas una sonrisa a alguien activa las hormonas y por ende tus feromonas. Y cuando las feromonas se activan veras como empiezan aparecer los candidatos.

Esto no se logra en 1 semana. Esto es un proceso muy personal tuyo. Primero lo tienes que querer y organizarte para estar READY. Luego poco a poco vas logrando metas cortas que suman a tu ideal final. Tienes que saber lo que tú quieres también. No solo estas ready sino que sabes lo que quieres y podrás identificarlo cuando te llegue. ¡Si de las 10 características que deseas en una pareja logras 5 TE SALVASTE!!!! No seas muy rígida, tal vez esa nueva persona que llegue será diferente a todos los demás. Lo que si sabrás es que en este momento esa persona que llega a tu vida será una enseñanza y una nueva experiencia.

Cuando estas a este nivel, cuando llegas a esta persona después de alcanzar tu status de ready lo más probable será una relación seria y duradera. De igual forma debes tomarte tu tiempo, observar y aprender de la experiencia. No te apresures y tomate tu tiempo en conocer bien a tu nuevo amor. Despacito…. Como dice la canción famosa, disfruta del romance y date la oportunidad, quien sabe si te encuentras a una persona que esta READY igual que tu y se formo el rumbón!!!! Esa debería ser tu meta cuando estés READY!

