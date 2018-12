Toma de protesta de AMLO: 5 frases de López Obrador en su primer mensaje como presidente de México

Con la banda presidencial ya al hombro, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) puso su promesa de combatir la corrupción y emprender la "cuarta transformación" del país en el centro de su primer discurso.

Ante el presidente saliente, Enrique Peña Nieto, diputados, senadores y jefes de Estado extranjeros, López Obrador declaró que no tiene "derecho a fallar" a los mexicanos en su propósito de lograr una histórica reforma del país.

"Si me piden que exprese con una frase el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y la impunidad", expresó al dar un diagnostico de cómo encuentra el país y delinear sus propuestas de solución.

El político de 65 años dice que impulsará una "cuarta transformación" a la altura de los movimientos de Independencia, de la Reforma liberal y la Revolución Mexicana.

"Puede parecer pretencioso o exagerado, pero hoy no solo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político", señaló.

Para lograrlo convocó a los mexicanos a ser vigilantes de su gobierno, el cual ofreció poner a referendo a mitad de su sexenio en las elecciones legislativas de 2021.

"Dejo en claro que, bajo ninguna circunstancia, habré de reelegirme. Por el contario, me someteré a la revocación del mandato", expresó el político.

1. "Me comprometo a no robar"

El presidente dedicó la principal parte de su mensaje, de más de una hora, a explicar cuáles considera que son las causas de la "gran corrupción" del país y cómo los gobernantes pasados la toleraron.

"Con apego a mis convicciones y en uso de mis facultades, me comprometo a no robar y a no permitir que nadie se aproveche de su cargo o posición para sustraer bienes del erario o hacer negocios al amparo del poder público", dijo.

Explicó que su gobierno promoverá reformas legislativas, como la eliminación del fuero presidencial o la tipificación de la corrupción como "delito grave", para que todos los servidores públicos de su gobierno sean sometidos a la justicia.

Incluso prometió que se vigilará a "amigos, compañeros y familiares" para evitar actos de deshonestidad.

"El gobierno ya no será un facilitador para el saqueo, como ha venido sucediendo. Ya el gobierno no va a ser un comité al servicio de una minoría rapaz", afirmó López Obrador.

2. "El presidente de México nunca dará la orden de reprimir al pueblo"

Al abordar la situación de inseguridad de México, país que tuvo a 2017 como el año con más homicidios en las últimas dos décadas, López Obrador insistió en su propuesta de crear la Guardia Nacional militar.

Pero aseguró que, como jefe de las fuerzas armadas, no permitirá un uso represivo ni tolerará actos de violencia de la fuerza de seguridad pública.

"El presidente de México nunca dará la orden de reprimir al pueblo ni será encubridor de eventuales violaciones a los derechos humanos", expresó.

Pese a que durante años se opuso al uso del Ejército para las tareas de seguridad pública, López Obrador defendió la idea de la Guardia Nacional ya que, dijo, las fuerzas armadas no padecen la corrupción de las corporaciones policiales.

"El ciudadano mexicano en la actualidad está en estado de indefensión. No tenemos policías para cuidar a los ciudadanos", expuso.

La idea de la Guarida Nacional será solo puesta en marcha si es aprobada en una consulta ciudadana, prometió.

3. "Van a bajar los sueldos de los de arriba porque van a aumentar los sueldos de los de abajo"

López Obrador dedicó otra parte de su discurso a delinear cómo utilizará el presupuesto disponible para financiar sus programas de gobierno.

Aseguró que la "austeridad republicana", como llama a su programa de recortes de gasto gubernamental, ayudará a elevar los salarios de la base de trabajadores del sector público.

"Van a bajar los sueldos de los de arriba porque van a aumentar los sueldos de los de abajo", prometió.

Además, explicó que el objetivo será aumentar los ingresos de los mexicanos en general para hacer que la migración sea "optativa, no obligatoria".

"Haremos a un lado la hipocresía neoliberal. El Estado se ocupará de disminuir las desigualdades sociales. No se seguirá desplazando la justicia social de la agenda del gobierno", expuso.

4. "No es mi fuerte la venganza"

Pese a que apuntó en varias ocasiones que hubo complicidad de gobiernos pasados en la "gran corrupción" del país, López Obrador aseguró que no buscará el enjuiciamiento de autoridades anteriores.

"No es mi fuerte la venganza, si bien no olvido, sí soy partidario del perdón y la indulgencia", manifestó el político.

Para el nuevo presidente de México, el país padeció la etapa del "neoliberalismo" económico que implicó la privatización de empresas estatales, "deshonestidad" de gobernantes e "influyentismo" en la toma de decisiones públicas.

"La crisis de México se originó no solo por el fracaso por el modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años de gobierno, sino por el predominio de la más inmunda corrupción pública y privada", señaló.

Aun así AMLO dijo que no dedicará su tiempo a la "simulación" de buscar "chivos expiatorios", además de que planteó un nuevo pacto con los ciudadanos.

"Propongo al pueblo de México que pongamos un punto final a esta horrible historia y mejor empecemos de nuevo. En otras palabras, que no haya persecución a los funcionarios del pasado. Y que las autoridades encargadas de desahoguen en absoluta libertad los asuntos pendientes", expresó.

5. "No tengo derecho a fallar"

En la parte final de su mensaje, el presidente relató que este sábado un ciclista se "emparejó" a su automóvil cuando se dirigía al Congreso. El hombre le dijo: "Tú no tienes derecho a fallarnos".

Es por eso que prometió hacer de esa expresión uno de sus propósitos de gobierno: "Ese es el compromiso que tengo con mi pueblo: no tengo derecho a fallar".

López Obrador, quien fue tres veces candidato presidencial (2006, 2012, 2018), explicó que se siente preparado para afrontar los problemas del país y buscar potenciar su desarrollo.

Llega a la presidencia como el presidente más votado en décadas, además de que cuenta con una mayoría casi absoluta en ambas cámaras del Congreso.

"Nada material me interesa, ni me importa la parafernalia del poder. Siempre he pensado que el poder debe ejercerse con sabiduría y humildad", dijo el político.

Y remató: "Estoy optimista: vamos en el camino de lograr el renacimiento de México".

