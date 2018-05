La joven a la que le concedieron US$1.000 millones de indemnización tras ser violada a los 14 años

Hope Cheston dice que la suya es una victoria simbólica.

"Este veredicto básicamente muestra que si te aferras y haces lo que tienes que hacer para obtener justicia, habrá un final más brillante", declaró la mujer de 20 años al diario The New York Times el miércoles.

Sus palabras vinieron después de que un jurado en Estados Unidos le concediera una indemnización de US$1.000 millones por el caso de violación del que fue víctima cuando tenía 14 años.

La mujer afroestadounidense fue atacada por un guardia de seguridad que estaba armado.

Sus abogados dicen que es el veredicto con la reparación de daño más grande que un jurado haya otorgado en un caso de violación en EE.UU.

"Saber que un solo tropiezo puede cambiar tu vida para siempre es aterrador", dijo Hope Cheston, pues desde que fue víctima de agresión su vida comenzó a "apagarse", perdió amigos y sintió aversión hacia las figuras de autoridad masculinas.

Brandon Lamar Zachary tenía 22 años cuando violó a Hope Cheston, quien tenía 14. / Clayton County Sherriff

Su violador, Brandon Lamar Zachary, de 28 años, enfrenta una condena de 20 años de prisión.

Ha estado tras las rejas desde 2016.

Violada en público

Cheston estaba en una fiesta del cumpleaños de un amigo en 2012, acompañada de su novio, cuando el guardia armado del complejo de apartamentos del lugar se le acercó.

Tras amenazar a su novio con el arma, Zachary la violó en una mesa de picnic.

El ataque ocurrió en Jonesboro, Georgia, en el sureste de Estados Unidos.

"Un jurado, a partir de ahora, sabrá que no existe un tope en los daños que la violación causa a una mujer", le dijo su abogado, Chris Stewart, al diario The New York Times.

"Literalmente pensaron que mil millones de dólares representaban el valor de una joven de 14 años violada en público", añadió.

La demanda civil, presentada por la madre Cheston, Renetta Cheston-Thorton, fue interpuesta en contra de Crime Prevention Agency Inc., la compañía de seguridad que contrató a Zachary.

El juez falló en contra de la empresa y el jurado decidió la compensación de US$1.000 millones el martes.

Tras del veredicto, varios miembros del jurado abrazaron a la joven.

Más de 300.000 casos al año

Charleston actualmente estudia Trabajo Social en la Universidad Estatal de Fort Valley.

Aunque la recomendación de su terapeuta fue que no hablara públicamente sobre su caso, Hope Cheston dijo que lo hace con la esperanza de darle consuelo u orientación a otras víctimas.

"Esto muestra que a la gente le importa el valor de una mujer", explicó en declaraciones para la agencia AP.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización del Delito del Departamento de Justicia, hay un promedio de 321.500 víctimas de violación y asalto sexual cada año en los Estados Unidos.

La mayoría de las víctimas de violación obtienen pagos por daños mucho más bajos de los jurados estadounidenses.

La empresa Crime Prevention Agency Inc de la que era parte el agresor no tiene un valor de US$1.000 millones.

Es por eso que el juez podrá reducir el monto de compensación, así que la cifra que recibirá Hope Cheston no está determinada aún.

