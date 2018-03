El nuevo mensaje de Mark Zuckerberg ante el escándalo de privacidad que sacude a Facebook

Diarios de Reino Unido y Estados Unidos amanecieron este domingo con un mensaje del fundador de Facebook que decía: "Esto fue un abuso de confianza y lo lamento".

Estaba firmado por el fundador y director ejecutivo de la red social, Mark Zuckerberg, quien se disculpaba con la gente por el reciente escándalo de privacidad en el que se ha visto involucrado la empresa.

Y es que la firma de marketing político Cambridge Analytica está siendo investigada tras haber obtenido en 2014 la información de 50 millones de usuarios de Facebook que luego fue usada con fines políticos.

Zuckerberg reconoció que los directivos de Facebook pudieron haber evitado que los datos fueran explotados con fines no deseados por sus usuarios.

"Lamento no haber hecho más en ese momento. Ahora estamos tomando medidas para asegurarnos que esto no vuelva a suceder", escribió Zuckerberg en el mensaje.

El mensaje de Mark Zuckerberg apareció en la contraportada de diarios de Reino Unido. / AFP

En Reino Unido apareció en la contraportada de los diarios Sunday Telegraph, Sunday Times, Mail on Sunday, Observer, Sunday Mirror y Sunday Express. En Estados Unidos fue visto en The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal.

"Estamos investigando"

Facebook explicó a través del desplegado que la obtención indebida de información ocurrió debido a que los usuarios involucrados respondieron a un test de un investigador universitario.

Los datos recabados en 2014 fueron "filtrados" hacia un tercero, en este caso, Cambridge Analytica.

Como dijo Zuckerberg en un comunicado la semana pasada, Facebook incrementó los controles de seguridad desde hace tres años para evitar que aplicaciones o juegos obtengan información sin consentimiento de los usuarios.

Este domingo reafirmó que se está "investigando cada aplicación que tuviera acceso a grandes cantidades de datos" antes de que se reforzaran los controles, por lo que "es de esperarse que haya más" casos como el de Cambridge Analytica.

"Cuando los encontremos, los vetaremos y se lo diremos a todos los afectados", explicó el fundador de Facebook.

El escándalo de fallas en la privacidad de Facebook le ha costado un caída de US$58.000 en el valor de la empresa en la bolsa de valores.

Inversionistas y anunciantes también han expresado sus preocupaciones por la reacción negativa que ha habido contra la red social, como las campañas en internet que llaman a los usuarios a eliminar sus cuentas de Facebook.

¿Cuándo surgió el problema?

La publicación en los periódicos de Facebook no mencionó a Cambridge Analytica, empresa que niega haber realizado manipulación indebida de la información de los usuarios de Facebook.

La firma trabajó en la campaña del presidente estadounidense Donald Trump en 2016 y en el referendo que definió la salida de Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit.

Sin embargo, el problema inició cuando Facebook invitó a los usuarios a descubrir su tipo de personalidad a través de un cuestionario desarrollado por el investigador de la Universidad de Cambridge, el doctor Alexsandr Kogan, llamado This is Your Digital Life (Esta es tu vida digital).

Se recopilaron las respuestas de cerca de 270.000 usuarios, pero la aplicación también tomó algunos datos públicos de los amigos de los usuarios sin su conocimiento.

Desde entonces, Facebook ha cambiado la cantidad de información que los desarrolladores pueden recopilar por esa vía.

Alexander Nix, CEO de Cambridge Analytica, niega haber usado datos recolectados en Facebook en los servicios que prestó a la campaña de Trump. / Getty Images

Pero un denunciante, Christopher Wylie, dice que los datos de 50 millones de personas fueron obtenidos por Cambridge Analytica antes de que las normas se volvieran más estrictas en Facebook.

Wylie afirma que los datos fueron vendidos a esa firma, que luego lo usó para hacer un perfil psicológico de las personas y realizar propaganda a favor de Trump durante su campaña de 2016.

Facebook asegura que el doctor Kogan entregó esta información a Cambridge Analytica sin su conocimiento.

Cambridge Analytica, por el contrario, responsabiliza a Kogan de cualquier posible incumplimiento de las normas de la red social.

Kogan dice que lo han convertido en un "chivo expiatorio".