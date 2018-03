¡Cumplimos 80 años!: cómo nació el Servicio Latinoamericano de la BBC y qué papel jugó la Segunda Guerra Mundial en su creación

"Estación de Londres de la BBC"

La primera vez que este anuncio cruzó el Atlántico y llegó a oyentes en América Latina, el mundo atravesaba lo que un periodista de la BBC definió entonces como "una paz temblorosa".

Fue en la madrugada del 15 de marzo de 1938 en la capital británica, noche del 14 de marzo en Latinoamérica, que la transmisión inaugural del Servicio Latinoamericano de la BBC tuvo lugar.

La noticia principal en aquel boletín fue la entrada triunfal de Adolf Hitler a Viena, donde fue "recibido con enorme entusiasmo".

En medio de la zozobra global ante el avance alemán, el Servicio Latinoamericano fue la respuesta británica a la guerra que Alemania e Italia libraban en forma implacable emitiendo propaganda en español hacia América Latina.

Pero ¿cómo fue aquella transmisión? ¿Cómo se tomó la decisión de crear un servicio en español y portugués? ¿Quiénes fueron algunas de sus voces pioneras y cuál fue su legado?

"Todos de frac"

Una carpeta en el archivo de documentos históricos de la BBC en la localidad de Caversham, una hora al noroeste de Londres, guarda cada detalle de aquella noche en 1938.

Embajadores latinoamericanos y otros dignatarios fueron invitados a una gala a la medianoche en la sala de conciertos de Broadcasting House, la sede de la BBC en el centro de Londres.

Fue en esa sala, actual Radio Theatre de la BBC, que los invitados escucharon desde uno de los estudios el primer boletín del Servicio Latinoamericano.

Dos orquestas en vivo, con un programa que incluyó compositores latinoamericanos como Heitor Villalobos, deleitaron a los diplomáticos antes del esperado inicio de las transmisiones.

Sólo esta foto subsiste en los archivos de la BBC de la noche de gala en la sala de conciertos de Broadcasting House. En la imagen se ve al embajador de Brasil, Raúl Regis de Oliveira, (centro) junto a su esposa y el consejero de la embajada brasileña Caio de Mello Franco. / BBC

Así fueron las invitaciones enviadas a los dignatarios para la noche del 14 de marzo de 1938. / BBC

Jorge Camacho, locutor colombiano, fue quien tuvo el honor de presentar el boletín inaugural. Él mismo describió el evento como "una fiesta con champagne, ministros, embajadores, todos de frac, con camisas almidonadas y corbata blanca, incluso yo".

A la 1:30 de la madrugada comenzó la transmisión con palabras de John Reith, el primer director general de la BBC, quien aseguró que el servicio en español seguiría la tradición ya establecida de la BBC de noticias "exactas y fidedignas".

Camacho leyó luego las noticias en español, seguidas por el mismo boletín en portugués en la voz del brasileño Manuel Antonio Braune.

La transmisión duró apenas poco más de media hora, pero fue la primera reacción categórica de Reino Unido ante lo que un enviado de la BBC llamó la propaganda "hábil y altamente organizada" de Hitler y Mussolini en América Latina.

"Tiempos volátiles"

La BBC nació en 1922, con tecnología desarrollada por el "padre de la radio", el ingeniero e inventor italiano Guglielmo Marconi, entonces radicado en Inglaterra.

Una década después, en 1932, el llamado Servicio Imperial, actual Servicio Mundial, comenzó a transmitir en onda corta a las colonias del entonces Imperio Británico.

Pero los acontecimientos en Europa transformaron dramáticamente al Servicio Mundial, que se expandió rápidamente ante la propaganda de Italia y Alemania en África, el mundo árabe y América Latina.

En 1937, la BBC envió a su representante en América del Norte, Felix Greene, en una gira por Latinoamérica para evaluar el alcance de esas campañas.

En su informe, Greene describió cómo Alemania e Italia transmitían propaganda en español en onda corta, pagaban a periódicos para que incluyeran sus noticias, subsidiaban escuelas en las que se veían "pancartas y folletos alemanes" y distribuían gratuitamente programas en español en discos a emisoras pequeñas con pocos recursos.

También aseguró que Reino Unido estaba siendo "eliminado gradualmente como fuente de noticias internacionales" en América Latina, "un continente en el que tenemos vastos intereses financieros y comerciales".

Y concluyó con tono alarmante que "muchos millones en este continente se han vuelto simpatizantes de la Italia fascista".

En ese contexto, el 3 de enero de 1938 se iniciaron las transmisiones en árabe y dos meses después en español y portugués.

Alberto Palaus junto a la actriz argentina Lucía Guillón. Palaus señaló que el servicio "se creó para contrarrestar la influencia que Italia y Alemania tenían en Latinoamérica a través de sus grandes comunidades". / BBC

"Con base en la verdad"

Las transmisiones en lenguas extranjeras dejaron en evidencia tensiones con el gobierno británico que serían una constante en la historia de la BBC.

El gobierno financiaba al Servicio Mundial a través de su cancillería y parecía tener una visión diferente sobre la finalidad de los nuevos servicios.

La transmisión inaugural comenzó con palabras de John Reith, director general de la BBC. / BBC

Rex Leeper, jefe del departamento de noticias de la cancillería británica, señaló en una misiva que "en el caso de las noticias en árabe es necesaria una selección cuidadosa y la omisión de algunos informes según los intereses británicos".

Reith respondió afirmando categóricamente que "el servicio de noticias de la BBC, en cualquier lengua, debe basarse en la verdad".

"Las personas deben sentir que una noticia transmitida por la BBC es correcta, y que si no está incluida en un boletín, es incorrecta".

Para el historiador Robert Seatter, "la principal preocupación de Reith era que los servicios en lenguas extranjeras nunca fueran percibidos como propaganda".

Bombardeos

El departamento en español inició su vida en Broadcasting House, pero se trasladó temporalmente, cuando el edificio fue bombardeado durante la guerra, primero a un edificio llamado Wood Norton, a más de dos horas de Londres, y luego, en 1942, a una casa de campo en la localidad de Aldenham, al norte de la capital británica.

Broadcasting House, la sede de la BBC, fue bombardeada en varias ocasiones durante la guerra / BBC

Broadcasting House fue blanco de ataques en tres ocasiones durante la guerra y uno de los bombardeos destruyó la oficina de Jorge Camacho.

"Afortunadamente yo no estaba", recordó tiempo después.

"Mi mujer, mis hijos y mi madre estaban en un lugar al que no llegaban aviones alemanes y los veía muy poco, pero por pura casualidad tomé tres días de vacaciones para verlos. Cuando regresé mi oficina no estaba, tuve que comenzar a trabajar en otra oficina al otro lado de Broadcasting House".

Debido a los bombardeos, el Servicio Latinoamericano se mudó brevemente a una casa de campo en Aldenham, a una hora de Londres. / BBC

"Las piedras están duras"

Así describió Camacho esos días de guerra en una de sus transmisiones:

"Una noche salí con un ingeniero de sonido y una máquina para hacer grabaciones, que en aquel entonces se hacían en discos. Fuimos a visitar sitios de Londres donde se reunían los que querían evitar el peligro de los ataques aéreos".

La misma sala de conciertos que recibió a los embajadores en 1938 fue apenas dos años después dormitorio para los funcionarios de la BBC durante la guerra. / BBC

"Llegamos a la cripta de la iglesia de Saint Martin en la plaza Trafalgar. Toda esa gente, pobre gente, y una niña, de 7 u 8 años, acostada en el suelo, me sonrió. Y le dije: '¿duerme usted bien aquí?' Y me contestó, 'the stones are hard', 'las piedras son duras'. Eso me conmovió".

"De ahí pasamos por un restaurante de lujo en Picadilly que estaba lleno de oficiales ingleses, polacos, franceses. Estados Unidos no había entrado todavía en la guerra. Había una atmósfera que no me agradó, una atmósfera de lujo, que se comparaba mal con lo que había visto en la cripta de la iglesia".

Teatro subterráneo

En 1943, la instalación de nuevos transmisores permitió separar las emisiones en español y portugués y expandir la programación.

Cuando finalizó la guerra en 1945, la BBC transmitía casi seis horas diarias en español y el contenido iba mucho más allá de las noticias.

Había programas científicos, de literatura, de temas comerciales.

"En 1944, cuando yo ingresé, había un programa de variedades, Carrusel Londinense, desde el Cine París. Era el único cine subterráneo de Londres y la BBC lo había adquirido porque ofrecía protección de los bombardeos", recordaría el español Alberto Palaus, exdirector del Servicio Latinoamericano.

"Miembros de la colonia latinoamericana se reunían allí cada semana para un programa de variedades, con una gran orquesta, cantantes populares y diálogos cómicos. Esto les da una idea de la riqueza de recursos que existían en aquella época".

La soprano argentina Carmen del Río en 1942, otra "voz de oro" de las transmisiones en español. / BBC

También se hizo historia con grandes obras de teatro como la primera versión para radio de Don Quijote en 1947, producida por el español nacionalizado venezolano Ángel Ara, "uno de los productores más notables de obras dramáticas históricas de su tiempo", según señala Gerard Mansell en su libro sobre la historia del Servicio Mundial de la BBC "Let Truth Be Told", "Que se diga la verdad".

"Equipo inverosímil"

Hacia el final de la guerra el servicio en español contaba con cerca de 140 personas.

"Yo cuando pienso en aquella época, lo que más recuerdo es la diversidad del personal".

El español nacionalizado venezolano Ángel Ara (izq), produjo la primera versión radiofónica de Don Quijote, con música original del compositor español Manuel Lazareno y narración del uruguayo Arturo Despouey. / BBC

La guerra logró una gran audiencia en Latinoamérica "porque los oyentes se dieron cuenta de que las noticias de la BBC eran fidedignas". / BBC

"Había latinoamericanos de varios países, algunos inspirados por sentimientos antinazi; angloargentinos y anglochilenos que originalmente habían venido a integrarse a las fuerzas aliadas; refugiados españoles, profesores universitarios que habían tenido que abandonar España al final de la guerra y también españoles antirrepublicanos".

Había "voces de oro", incluyendo actores, actrices y locutores.

"Y todos formaban parte de aquel extraordinario equipo, inverosímil pero talentoso, que era el Servicio Latinoamericano en los años de la guerra", señaló Palaus.

Jorge Mora, de Colombia, a la entrada de los Servicios Externos, actual Servicio Mundial de la BBC. Mora, quien narró en vivo la coronación de la Reina Isabel II en 1953, fue luego jefe del Servicio Latinoamericano. / BBC

"En ningún país del mundo existía algo comparable a lo que la BBC tenía en aquellos años".

"Como un general victorioso"

Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial la BBC transmitía en 45 idiomas.

Además de las transmisiones en onda corta, los programas grabados en discos por el servicio de transcripciones llegaban a más de 500 estaciones de radio en todo el mundo.

Bush House, a diez minutos de la plaza de Trafalgar, fue la sede del Servicio Mundial de la BBC durante más de 70 años. / BBC

Y en América Latina, cerca de 100 estaciones de radio transmitían los programas del Servicio Latinoamericano.

El Servicio Mundial se encontraba ya en Bush House, el edificio icónico en el centro de Londres que sería su sede durante más de 70 años.

"La guerra fue lo que nos consiguió una gran audiencia porque los oyentes latinoamericanos se dieron cuenta entonces de que las noticias de la BBC eran fidedignas, ése fue el gran logro de aquella época", aseguró Palaus.

Para Gerard Mansell, "el punto más alto en noticias tuvo lugar en el Día D, en los desembarcos de los Aliados en Normandía, cuando la BBC fue la única fuente en América Latina para cubrir e interpretar los dramáticos eventos que estaban teniendo lugar en el noroeste europeo".

La fama de la BBC se hizo evidente cuando Jorge Camacho hizo una gira por capitales latinoamericanas en 1945. Su llegada fue tema de portada en los diarios de cada país que visitó, donde fue recibido, según cita Mansell, "como un general victorioso".

"Nada pomposo"

El Servicio Mundial de la BBC regresó a Broadcasting House en 2012. Las emisiones de radio a América Latina cesaron en 2011, pero la BBC continúa informando en español en su sitio en internet, BBC Mundo, que aunque adaptado a los nuevos tiempos mantiene el espíritu de sus antecesores.

Ochenta años después de aquel boletín inaugural del Servicio Latinoamericano, esta nota es ante todo en honor a los cientos de colegas que le dieron a través de los años su talento y su energía.

El deseo es que el rumbo siga siendo el mismo que cita Mansell de un documento interno que se refería así durante la guerra al departamento para América Latina:

"Seguro pero franco sobre sus errores, nada pomposo, por sobre todo exacto, creíble y digno de confianza".

