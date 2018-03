La "inexplicable" muerte en Reino Unido de Nikolai Glushkov, uno de los "hombres más buscados" por Rusia y considerado "enemigo" de Vladimir Putin

El misterio en torno a los disidentes rusos en Reino Unido se acrecienta.

Nikolai Glushkov, amigo del fallecido oligarca ruso Boris Berezovsky, considerados ambos como "enemigos de Rusia" por el Kremlin, fue encontrado muerto en la noche del lunes en su casa de Londres, según informaron sus amigos.

El reporte de la muerte se da poco más de una semana después del envenenamiento del exespía ruso Serguei Skripal y su hija con un agente nervioso que el gobierno británico atribuye a Moscú.

No obstante, un informe de la policía británica en que no se nombra directamente a Glushkov consideró que, por el momento, no hay evidencia para sugerir un vínculo con el incidente del exespía y la de "un hombre de alrededor de 60 años encontrado muerto".

De acuerdo con el informe, la muerte se trata como un hecho "inexplicable".

La noticia del fallecimiento de Glushkov coincidió con el día en que Reino Unido emplazó al Kremlin a dar una respuesta por el envenenamiento de Skripal, tras considerar que era "muy probable" que el gobierno ruso estuviera detrás del incidente.

La primera ministra británica, Theresa May, afirmó que la decisión de señalar una potencial implicación de Moscú se basó en "el historial de Rusia de llevar a cabo asesinatos patrocinados por el Estado".

"Y nuestra evaluación de que Rusia ve a algunos desertores como blancos legítimos de asesinatos", agregó.

Rusia negó cualquier implicación con el envenenamiento de Skripal y consideró que se trataba de una campaña de información contra su gobierno. Asimismo, pidió una prueba del agente nervioso que Londres le atribuye.

Dudas sobre la muerte

Según Alex Goldfarb, exsocio de Berezovsky, la muerte de Glushkov es "muy sospechosa".

"Primero necesitamos saber las circunstancias de la muerte y debemos esperar una investigación policial. Pero parece muy sospechoso, obviamente, debido al reciente ataque contra el doble agente ruso, Sergei Skripal", indicó a la BBC.

Sergei Skripal y su hija Yulia fueron hospitalizados en estado grave. / BBC

Según Goldfarb, el fallecido "estaba en todas las listas de personas más buscadas por Moscú".

En la década de 1990, Glushkov trabajó para la aerolínea estatal Aeroflot y la compañía de automóviles LogoVAZ de Berezovsky.

En 1999, cuando el magnate se enemistó con Vladimir Putin y huyó a Reino Unido, Glushkov fue acusado de lavado de dinero y fraude. Pasó cinco años en la cárcel y salió en 2004.

Desde entonces vivió en Londres, donde se destacó por sus actividades disidentes en contra de Putin junto a Berezovsky y al exespía Alexander Litvinenko, envenenado en 2006, presuntamente por Rusia.

Berezovski sufrió un intento de asesinato en 1994 y murió en 2013 supuestamente ahorcado.

En ese entonces, Glushkov aseguró en entrevista con The Guardian que era "extremadamente escéptico" acerca de la causa de la muerte de su amigo y se mostró alarmado por la cantidad de exiliados rusos que habían muerto en circunstancias misteriosas.

El Kremlin ha negado sistemáticamente su implicación en la muerte de exiliados rusos en Reino Unido.