¿Se acabó el debate? El informe que trata de zanjar la discusión sobre qué edad debes tener para considerarte un millennial

¿Qué es un 'millennial'? Cualquier persona nacida en la década de los 80 y 90 ha estado en una discusión sobre el tema.

Parte esencial de ese debate es: ¿entre qué años exactamente nacieron quienes pertenecen a esta generación?

Hay dos tipos de personajes típicos en esa conversación.

Por un lado están los más viejos que, en un intento por sentirse más jóvenes, se aferran a la idea de que son millennials quienes nacieron a partir de 1980.

En el otro extremo están los más chicos, nacidos a partir de 1994, que por el contrario quieren desmarcarse de esa etiqueta que para muchos es sinónimo de flojos, débiles y adictos a las redes sociales.

Pues bien, el centro de estudios Pew Research Center propone un rango de fechas que podría saldar la controversia.

El Pew Research Center define a los millennials como aquellos nacidos entre 1981 y 1996. / Getty

En un análisis publicado esta semana, el instituto plantea que para efectos de sus investigaciones los millennials son aquellos nacidos entre 1981 y 1996.

"Cualquier persona que en 2018 tenga entre 22 y 37 años es considerado un millennial", escribe Michael Dimock, presidente del Pew.

"Los nacidos de 1997 en adelante serán parte de una nueva generación".

Qué une a los millennials

"Hacer cortes generacionales no es una ciencia exacta", reconoce Dimock.

Los millennials comenzaron su vida laboral en medio de una recesión económica. / Getty

Para definir las fechas que agrupan a los millennials, el Pew menciona los acontecimientos que han marcado la vida de estas personas, sobre todo en Estados Unidos, que es donde enfocan sus investigaciones.

En 2001, cuando ocurrieron los ataques a las Torres Gemelas, la mayoría de los nacidos entre el 81 y el 96 ya podían tener una noción de la relevancia histórica de ese momento.

Además, crecieron bajo la sombra de la guerra en Afganistán y fueron protagonistas de la fuerza joven que ayudó a elegir al primer presidente negro de Estados Unidos, Barack Obama.

El análisis también menciona que los millennials son la generación adulta étnica y racialmente más diversa en la historia del país, aunque los postmillennials lo serán mucho más.

Los millennials están acostumbrados a usar las redes sociales y la tecnología móvil. / Getty

El Pew también destaca que la mayoría de los millennials entraron a la vida laboral en el pico de una recesión económica.

"Los efectos a largo plazo de este comienzo lento para los millennials será un factor en la sociedad estadounidense por décadas", dice Dimock.

En cuanto a la tecnología, la clasificación que hace el Pew menciona que tecnologías como los teléfonos inteligentes, el internet inalámbrico, las redes sociales y el entretenimiento por demanda fueron algo que los millennials vieron nacer y a lo cual se adaptaron, mientras que es algo que los postmillennials dan por sentado.

El análisis, sin embargo, matiza que aunque compartan experiencias, las diferencias entre personas de un misma generación pueden ser tan grandes como las que puede haber entre generaciones distintas.

"Las generaciones son grupos complejos, no simples caricaturas", afirma Dimock. "Son lentes para entender cambios en la sociedad, no etiquetas para crear diferencias simplistas entre grupos".

¿Cuál será la mejor manera de llamar a la generación postmillennial? / Getty

¿Y después de los millennials qué?

Varios nombres se han propuesto para esa nueva generación.

"Generación K", la bautizó la economista británica Noreena Hertz; Founders (Fundadores), los llamó un estudio de la cadena MTV.

Generación Z, que sigue la lógica de la Generación X y Y, es uno de los nombres más populares.

Incluso hay quienes le llaman iGen.

"Hacer cortes generacionales no es una ciencia exacta", dice el Pew Research Center. / Getty

En enero, The New York Times consultó entre sus lectores cómo se debería llamar esta generación, pero no hubo ningún consenso.

El Pew reconoce que la discusión aún está abierta, así que, por ahora, sugiere llamarles simplemente "postmillennials".

Más allá de los nombres y los rangos de fechas variables, el Pew explica que estudiar las generaciones ofrece "una manera de entender de qué manera experiencias como acontecimientos globales, cambios tecnológicos, económicos y sociales interactúan con el ciclo de vida y el proceso de envejecimiento para definir la forma en que la gente ve el mundo".

