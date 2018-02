Más allá de que Kylie Jenner esté "muy harta" ¿está Snapchat acercándose a su fin?

Solamente con un tuit de queja, la estrella de la televisión estadounidense Kylie Jenner logró el viernes que las acciones de la compañía de Evan Spiegel cayeran en picado, haciéndole perder US$1.500 millones. Y no es la única descontenta con la aplicación.

La pequeña de las Kardashian dijo que no volvería a utilizar la app y que estaba "muy harta" de ella: "¿Hay alguien más haya dejado de abrir Snapchat? ¿O solo yo? Esto es muy triste" escribió en Twitter.

https://twitter.com/KylieJenner/status/966429897118728192

El domingo quiso reconciliarse con la red social compartiendo varios videos, entre ellos el segundo que publica en las redes sociales sobre su hija Stormi, que nació el 1 de febrero.

Pero el daño ya estaba hecho.

Muchos usuarios aplaudieron en internet las críticas de la joven modelo hacia la aplicación.

De hecho, más de un millón de personas firmaron una petición en el sitio web Change.org pidiéndole a Spiegel que le devolviera a Snapchat su diseño original.

Y todo porque unos cambios que introdujo recientemente.

Millones de usuarios firmaron una petición en internet oponiéndose a los cambios. / Getty Images

Cambios y abandonos

La modelo estadounidense Christine "Chrissy" Teigen también se mostró en contra de la nueva apariencia de Snapchat: "¿Cuántas personas tienen que odiar una actualización para que lo tengan en cuenta" preguntó a través de Twitter.

Los responsables de la red social declararon que es posible que a sus usuarios "les cueste acostumbrarse a los cambios" y que esperan que la comunidad "los disfrute una vez que se acostumbren".

Pero muchos no están teniendo tanta paciencia y han comenzado a abandonar la aplicación.

El joven mago y youtuber Julius Dein es uno de ellos.

Tiene cerca de 20 millones de seguidores en todas sus redes sociales, y le dijo a la BBC que, últimamente, ha notado un declive significativo en Snapchat.

Julius Dein dice que Snapchat solamente lo usan sus "superseguidores". / Getty Images

"Tenía entre 400.000 y 500.000 seguidores en un momento dado, y a lo largo del año pasado disminuyó a 200.000 o 300.000".

"Y después, en las dos últimas semanas, la cifra se redujo a 130.000 o 140.000".

El británico cree que puede que, simplemente, la gente le encuentre "aburrido". Pero también declaró que el número de personas que mira sus "historias" de Instagram aumentó durante ese periodo de tiempo.

Julius coincide con Kylie en que no le gusta el nuevo diseño de Snapchat.

"Aunque cada vez que se lanza una actualización importante en Facebook, Snapchat o Twitter, todos se quejan… y después se acostumbran rápidamente".

"Hay peticiones todo el tiempo", añadió.

"Querido Snapchat, por favor, dejen de intentar que no veamos las historias de la sección Discover" escribió en Twitter un usuario. (Foto: Twitter/AndrewZuniga). / BBC

Los cambios se introdujeron por primera vez en 2015. Fue entonces cuando empezó a funcionar la herramienta "Discover" (descubre), que no tuvo mucho éxito.

Se trataba de una sección dedicada a la creación de contenidos por parte de los medios asociados, que después se amplió a publicaciones de celebridades.

Esa sección sustituyó a"Best Friends" (mejores amigos), que sí era popular, colocando los artículos de medios por encima de los de amigos y otros contactos.

Pero pese a la avalancha de quejas, la compañía dijo que no daría marcha atrás para revocar los cambios.

Competencia feroz

En agosto de 2016, Instagram introdujo "Stories" (historias), una herramienta que muchos argumentaron que era una copia idéntica de lo que ofrecía Snapchat y que permite publicar contenido que dura solo 24 horas.

"Instagram decidió convertirse, literalmente, en Snapchat", dijo en Twitter el usuario de la red social Harry Seaton.

Varias celebridades de internet participaron en el debate explicando cuál de las plataformas era mejor para publicar "historias" temporales.

Julios dice que Snpachat ofreció "un concepto impresionante" al principio: "Fue su gran oportunidad y el motivo por el que creció tanto".

Tal vez también por eso Kylie Jenner dice que Snapchat fue "su primer amor".

Pero ahora tiene una dura competencia también por parte de Facebook y Whatsapp, que están ofreciendo exactamente lo mismo.

Futuro incierto

Julius cree que el futuro de la aplicación depende de las ganas de innovar que tenga Spiegal.

"Tal vez se convierta en una plataforma de televisión que integre diferentes canales", sostiene el joven.

Asegura que solo dejaría de usar Snapchat si se quedara sin seguidores, pero no tiene muy claro hacia dónde se dirige la app.

"Tengo una audiencia en Snapchat que no puedo ignorar. No estoy seguro de cuál es el futuro para Snapchat, pero no pinta bien", le dijo a la BBC.

El futuro de la aplicación no parece tener una dirección muy clara. / Getty Images

Rohan Midha, director ejecutivo de la agencia de marketing británica PMYB, especializada en campañas con influencers, le contó a la BBC que Snapchat cometió un error cuando sacó a celebridades y personas influyentes de la sección de "amigos" (al introducir su cambio en el diseño).

"No se dieron cuenta del valor que tienen los influencers para la app".

"La gente quiere seguirlos porque les gusta aunque Snapchat solo los vea como marcas".

Sin embargo, Midha dijo que no cree que la petición obligue a Snapchat a cambiar de opinión.

"No me sorprende que tanta gente firmara la petición, aunque no creo que una gran empresa de Silicon Valley como ella vaya a tenerla en cuenta", afirmó.

De momento, Snapchat sigue firme a sus principios.

El pasado martes, la empresa respondió a la petición a través de Change.org, confirmando que "comprenden que a muchos les resulten incómodos", pero que esos cambios llegaron para quedarse (y son solo el principio).

El problema es que la crisis le pisa los talones, muchos blogs tecnológicos se le han echado encima y cada vez son más los analistas que le auguran un futuro poco prometedor.

La pregunta del millón es: ¿cómo está afectando eso a su número de usuarios?

La compañía es muy hermética con sus cifras y todavía no ha publicado ningún informe en el que las muestre. Así que, de momento, la respuesta sigue en el aire.

