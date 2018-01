Hanoi Jane: el viaje a Vietnam que persigue a la actriz Jane Fonda (y por qué algunos la consideran una traidora)

El pasado persigue a Jane Fonda en la forma de una fotografía.

Desde hace casi medio siglo, una imagen de la actriz junto a las tropas norvietnamitas, en guerra a principios de los años 70 con Estados Unidos, la han hecho objeto de críticas y cuestionamientos.

La más reciente se produjo este lunes, cuando la polémica presentadora de la cadena NBC, Megyn Kelly, se refirió a la actriz como "una mujer cuyo nombre es sinónimo de indignación".

Kelly, quien trabajó antes para el canal conservador estadounidense Fox News, lanzó una diatriba contra Fonda y su viaje a Vietnam de 1972.

No es la primera vez que Fonda tiene un desencuentro con la presentadora, quien ganó notoriedad por encarar a Donald Trump en un debate televisivo cuando este era candidato a la presidencia de EE.UU. por declaraciones en las que el se refería de forma negativa a las mujeres.

En una entrevista en septiembre pasado, Kelly le preguntó a Jane Fonda sobre sus operaciones de cirugía plástica, lo que molestó a la actriz, quien se negó a contestar.

Desde entonces, Fonda se ha quejado en numerosas ocasiones de la pregunta de la periodista, la última de ellas la semana pasada, en un programa estelar de NBC, la cadena por la que fichó Kelly en 2017.

Este lunes, la presentadora dedicó un segmento de su programa a criticar a Fonda por negarse a responder su pregunta.

Kelly ha acabado el mismo haciendo referencia al viaje a Vietnam que la actriz de 80 años realizó hace casi cinco décadas y que hizo que muchos en EE.UU. la tacharan de "traidora".

Pero ¿por qué las fotos de Fonda en la nación asiática se convirtieron en un fantasma que la ha perseguido hasta nuestros días?

Viaje a Vietnam

En julio de 1972, la actriz estadounidense se embarcó en un viaje que marcó su vida y su figura pública para siempre.

Durante aquel caluroso verano, Fonda visitó Vietnam, como parte de su activismo contra la guerra que enfrentaba desde hacía casi dos décadas a Washington y a Hanói.

Se reunió con soldados vietnamitas, posó con algunos de ellos y dio declaraciones que estremecieron a la opinión pública estadounidense.

Después de recorrer varias zonas del país con las "tropas enemigas", Fonda estuvo en un programa de radio en el que criticó a su país por bombardear áreas campesinas y los diques que constituían el sustento de la población civil norvietnamita.

Pero lo que realmente causó polémica fue una foto, en la que se la veía rodeada de periodistas y soldados y sentada en una batería antiaérea que los norvietnamitas usaban para derribar los aviones estadounidenses.

La imagen recorrió el mundo.

Muchos en Estados Unidos tildaron a la actriz de "traidora" y las muchas críticas y burlas que le hicieron desde entonces le ganaron el sobrenombre de "Hanoi Jane", en alusión a la capital de la nación asiática.

La instantánea generó tanta polémica que el Congreso de Estados Unidos discutió incluso si la actriz debería ser encausada por "traición".

Y aunque nunca se le llevó ante los tribunales, la actriz ha necesitado explicar en más de una ocasión las circunstancias de su viaje y de la foto.

La foto de la discordia

En sus memorias My life so far (Mi vida hasta ahora, de 2005) la actriz explicó su versión de cómo fue tomada la fotografía.

"Alguien (no recuerdo quién), me llevó hasta las armas. Todavía riendo, todavía aplaudiendo, no supe en qué el lugar me senté", escribió.

"El flash de la cámara se disparó, me levanté y fui de vuelta al carro. Le dije al traductor que las implicaciones de lo que había pasado podrían tener un impacto para mí. Oh, Dios, van a creer que estaba disparando a un avión de Estados Unidos".

La actriz aseguró en sus memorias que le pidió al traductor que la foto nunca fuera publicada.

"Pensé que me escucharían. No sabía qué más podía hacer".

Lo descrito por Fonda en sus memorias contrasta con alguna de las imágenes de aquel momento, en las que incluso se la ve mirando por la mirilla del cañón o tapándose los oídos como si hubiera escuchado una explosión.

La actriz, ganadora del Oscar en dos ocasiones, concluyó que nunca supo si en realidad todo fue planeado por los norvietnamitas.

"Si fui utilizada por ellos, fue mi culpa. Fue mi error y he pagado y seguiré pagando por él", afirmó.

No obstante, para muchos dentro de la sociedad estadounidense, las explicaciones de Fonda no han sido suficientes.

En un acto con veteranos en 2015, la actriz nuevamente se arrepintió públicamente por su fotografía, aunque los asistentes le respondieron con pancartas en las que nuevamente la llamaban "traidora".

Las críticas de Megyn Kelly de este lunes también despertaron la ira contra de la actriz en las redes sociales, donde muchos usuarios postearon nuevamente sus fotos en Vietnam y cuestionaron su patriotismo.