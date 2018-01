"Ya no tengo miedo": la gimnasta Simone Biles asegura que sufrió abusos sexuales a manos del médico Larry Nassar

"Últimamente me he sentido quebrada y cuanto más trato de apagar la voz en mi cabeza, más fuertes son los gritos. Ya no tengo miedo a contar mi historia".

Así es como Simone Biles, la cuatro veces medallista de oro en Río 2016, reveló este lunes que ella también fue víctima de abusos sexuales, como muchas mujeres han denunciado en los últimos meses a través de la campaña #MeToo.

"Yo también soy una de las muchas sobrevivientes que fueron objeto de abuso sexual por Larry Nassar", escribió la joven deportista en una carta compartida vía Twitter.

Biles señaló al médico Larry Nassar, quien actualmente se encuentra en prisión condenado por posesión de pornografía infantil y quien ha sido acusado de abusos por otras gimnastas estadounidenses.

"Es increíblemente difícil revivir estas experiencias y me rompe aún más el corazón pensar que, mientras trabajo por mi sueño de competir en Tokio 2020, voy a tener que volver continuamente al mismo lugar de entrenamiento donde fui abusada", escribió Biles.

https://twitter.com/Simone_Biles/status/953014513837715457

Pero también señaló que no permitirá esta terrible experiencia doblegue su espíritu o su exitosa carrera.

"Me he prometido a mí misma que mi historia será mucho más grande que esto y prometo a todos ustedes que nunca voy a darme por vencida", escribió.

"Me encanta este deporte demasiado y nunca he sido cobarde. No dejaré que un hombre y los otros que lo permitieron roben mi amor y alegría", añadió.

Otras tres exatletas olímpicas estadounidenses han acusado a Nassar de haber abusado sexualmente de ellas siendo niñas bajo el engaño de Nassar de que tenía que practicarles tratamientos médicos.

Larry Nassar participó en la preparación de gimnastas de EE.UU. durante cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos. / Getty Images

Entre esas víctimas está Gabby Douglas, quien ganó la medalla de oro junto a Biles en las competencias por equipos de los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Los abogados de Nassar dijeron a la BBC que no harían comentarios sobre la declaración de Biles.

¿Quién es Larry Nassar?

El médico Larry Nassar, hoy de 54 años, participó en el programa de gimnasia de Estados Unidos desde la década de 1980 hasta julio de 2015, cuando el cuerpo rector nacional de este deporte lo despidió.

Estuvo involucrado en la preparación de gimnastas para cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos.

Más de 130 mujeres han presentado demandas civiles contra él alegando abusos.

Nassar fue encarcelado en diciembre por tres cargos relacionados con la posesión de imágenes de abuso sexual infantil que fueron encontradas en su computadora.

Fue condenado a 60 años de prisión, pero aún le esperan dos sentencias más que serán anunciadas este mes por otros dos casos en los que admitió haber abusado de deportistas.

Gabby Douglas (arriba a la izquierda) y Alexandra Raisman (abajo a la derecha), son dos de las gimnastas que denunciaron a Larry Nassar por abuso. / Reuters

Se declaró culpable de siete cargos de abusos sexuales contra mujeres y niñas que habrían ocurrido mientras trabajaba como facultativo para el combinado estadounidense y en la Universidad de Michigan.

Su caso también hizo que hace unos meses el presidente de la federación de gimnasia de EE.UU., Steve Penny, renunciara a su cargo.

"Sin fines médicos"

Ante el tribunal, Nassar dijo el año pasado que se declaraba culpable para "que la comunidad avance y se detenga el sufrimiento".

"Lamento mucho que esto se convirtiera en un fósforo que provocó un incendio fuera de control", aseguró.

La jueza del tribunal del condado de Ingham, en Michigan (EE.UU.), Rosemarie Aquilina, por su parte, dijo: "Usted usó esa posición de confianza de la manera más vil: para abusar de los niños".

Al menos 130 mujeres denunciaron a Nassar por abuso. / AFP

Antes de declararse culpable, la jueza Aquilina le pidió a Nassar que confirmara si no usó guantes cuando abusaba de sus víctimas entre 1998 y 2015.

Los supuestos exámenes "no tenían fines médicos ¿cierto?, fueron para sus intenciones personales, ¿no es así?", preguntó la jueza.

Nassar respondió: "Sí".