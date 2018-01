"Unos hackers rusos se robaron una foto de mi cara"

Cuando Dean Obeidallah encontró una foto suya en un anuncio de Instagram no dio crédito.

Junto a la imagen, aparecía la frase: "It's not Islam versus the West. It's all of versus ISIS" (no es el islam contra Occidente. Somos todos contra EI, el autodenominado grupo Estado Islámico).

La imagen pertenecía a Foundation for Ethnic Understanding (Fundación para el Entendimiento Étnico), una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York, EE.UU., —para la que trabajó— cuyo objetivo es mejorar las relaciones entre judíos, musulmanes y afroestadounidenses.

Y había sido publicada por "muslim_voice", una cuenta con más de 77.000 seguidores creada por trolls rusos, según Obeidallah, quien investigaba un artículo para la revista en línea The Daily Beast.

El objetivo de la campaña —que también se gestó en Twitter y Facebook— era favorecer el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016 y crear divisiones en la sociedad estadounidense, según reveló a finales de 2017 la Comisión Permanente Selecta sobre Inteligencia de la Cámara de Representantes de EE.UU. (HPSCI, por su sigla en inglés).

Los hackers rusos "crearon una página falsa en Facebook fingiendo ser una organización comunitaria conocida como United Muslims of America (UMA) —Musulmanes Unidos de Estados Unidos— para ayudar a Trump a ganar la presidencia", escribió Obeidallah en The Daily Beast.

El periodista, quien trabaja también como locutor en un programa de radio diario, dice que UMA es una institución real que organizaba eventos para involucrar más a los musulmanes en la política estadounidense, pero su cuenta llevaba años inactiva.

"Por lo tanto, era perfecto para que los hackers rusos se hicieran pasar por ellos en Facebook", añade. La esperanza de los trolls, según Obeidallah, era que nadie dentro —ni fuera— de la organización se diera cuenta del engaño.

Y así fue…. Hasta que el reportero y su equipo se pusieron o a investigarlo.

"Compartían fotos de personas pertenecientes a la comunidad musulmana estadounidense para obtener credibilidad", le contó Obeidallah a la BBC. "Eran imágenes reales", añade.

Una de esas fotos era la suya. Pero ¿cómo lo descubrió?

"Lo que ocurrió fue que mi editor de The Daily Beast me dijo: 'Tenemos una primicia de que los rusos publicaron en nombre de una organización musulmana en Facebook, ¿te gustaría escribir sobre eso?' Y yo respondí: '¡por supuesto!'", dijo Obeidallah.

"Así que empecé a trabajar en mi artículo y entonces una persona del equipo de investigación comenzó a buscar imágenes y vio mi foto. 'Tal vez quieras añadir esto a tu artículo, tú formas parte de la propaganda', me dijo. '¿Cómo?', respondí".

"Tomó un nivel totalmente nuevo de interés porque, antes de eso, la propaganda rusa para intentar influenciar las elecciones era una cosa algo ambigua, pero de repente se convirtió en algo muy personal".

"Era yo mismo. Me habían usado".

