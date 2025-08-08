La Junta o el colapso del colapso

El miércoles amanecimos con la noticia de que el Presidente Donal Trump había destituido cinco de los siete miembros de la Junta de Supervisión y Gerencia Fiscal. Se sabía que en algún momento Trump tomaría una acción que afectaría directamente al gobierno y la economía de Puerto Rico. Hasta este pasado miércoles nada significativo había pasado. El país seguía siendo el desastre al que estamos acostumbrados: No hay servicio de agua y luz confiable, las carreteras están llenas de hoyos y se inundan con cualquier aguacero, el crimen sigue rampante, los hospitales cierran y el Centro Médico está en crisis permanente, se propone un impuesto nuevo para que los alcaldes de municipios quebrados puedan aumentarse el sueldo; sume y siga. Los drásticos recortes federales anunciados tampoco han asomado la cara y las reformas prometidas para un gobierno eficiente tampoco se han cumplido.

Y ahora Trump nos da un zarpazo, sin aviso, sin mensaje de futuro claro, abriendo una caja de pandora. Ha sido un festival para los analistas, he escuchado de todo. Una conversación entre cinco analistas revelaba confusión y ansiedad: es un golpe a la estadidad; no, es un golpe al ELA que demuestra que somos colonia; intereses más grandes que Puerto Rico se han apoderado de la Isla; es la lucha por el negocio de energía que es lo único rentable que nos queda; los bonistas de fondos buitres triunfaron, pagaremos más y nos aumentarán el pago de energía por 10 centavos, no, por 15, por treinta años, no, por cincuenta; se afectarán las pensiones, el costo de vida y la vida misma. De pronto la residencia de Bad Bunny queda en el olvido. Mentes febriles lucubran y especulan múltiples escenarios, ninguno positivo.

Desde Washington la Representante Nydia Velázquez nos advierte: “Esta purga repentina de Donald Trump no se trata de justicia ni de reforma. No desmantela la Junta ni modifica la ley PROMESA. Simplemente crea una oportunidad para llenar la Junta con nombramientos aún más extremistas, pro bonistas, que seguirán priorizando las necesidades de los fondos de cobertura [fondos buitres], por encima del pueblo puertorriqueño.” Una advertencia ominosa la de la congresista.

Es como si, habiéndonos escondido sigilosamente para evitar el encuentro con una bestia, de pronto se nos aparece con un rugido y destruyendo a su paso la muralla que nos escondía del desastre. La Junta, “que nos salvó de los bonistas,” que ha servido de coartada a los gobiernos PNP para continuar su corruptela y mala gobernanza, se derrumba de un zarpazo de la bestia. No es Godzilla, es la Bestia Naranja, Donald Trump, el terror de los siete continentes y los cinco océanos. El que a su paso intimida grandes universidades, medios noticiosos, magnates y corporaciones. Lo habíamos evitado pero nos llegó el turno de sufrir la destrucción esperada. La Bestia Naranja, de paso nos recuerda con sus acciones que Puerto Rico es botín de guerra y colonia, que no nos quepa duda: pertenecemos a, pero no somos parte de…

Nadie sabe y no se puede predecir el rumbo que tomen las finanzas públicas ni el gobierno de Puerto Rico. Pero en sus declaraciones la gran bestia apocalíptica ha dicho que la Junta es ineficiente e inefectiva. Gasta mucho y resuelve poco. La Junta que vino a levantarnos del colapso ha colapsado. En vez de acabar con la corrupción, se corrompió. La Junta montó un guiso paralelo al del gobierno y, paradójicamente, con el dinero de éste. En vez de pagar, cobra, en vez de desenredar participa del enredo fiscal colonial. El país colapsó, ahora colapsa la Junta, estamos ante el colapso del colapso.