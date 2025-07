El maltrato a los animales es signo de país del tercer mundo

Recientemente han aparecido varios artículos, cartas y reportajes en la prensa escrita y medios noticiosos sobre el maltrato y abandono a los animales en Puerto Rico. En estos se da cuenta de que desde 2022 al 2024 ha habido un aumento de 63 % en las querellas por abandono y maltrato de animales tipificados en la Ley 154- 2008 para el bienestar y protección de los animales.

Solo hay que transitar por las carreteras de Puerto Rico para darse cuenta de esta situación y de la realidad de que muy poco o prácticamente nada es lo que el Estado hace para la protección de estos seres. Aparentemente no hay los recursos en la policía ni en el Departamento de Salud para hacer cumplir con la ley 36-1984 de la Oficina Estatal del control de Animales adscrita a dicho Departamento.

Es una lamentable realidad que los alcaldes en los distintos municipios no le han prestado atención al problema de estos animales sueltos y abandonados en grandes cantidades por las carreteras de la isla. Esa es una responsabilidad que en primera instancia en ley es de los municipios. Ya es hora de que los alcaldes se movilicen y hagan algo por resolver este serio y cruel problema. No pueden continuar mirando hacia el lado e ignorándolo. Ya es hora de que actúen con sensibilidad y que responsablemente creen programas de esterilización de las hembras así como refugios para propiciar la adopción de estas criaturas. No se puede seguir ignorando este serio y cruel problema. Eso dice mucho de la pobre calidad de pueblo que somos.

Yo tengo 16 perros y un gato en un amplio espacio -todos rescatados de la carretera- y en mi casa se tratan como miembros de la familia, con todo el amor, cariño, respeto y la atención que requieren estos nobles, fieles e inteligentes seres de la naturaleza. Obviamente todo eso implica trabajo y costo. Si usted no puede brindarles la atención por la falta de tiempo y el costo que esto requiere, no tenga mascotas. No se les regales a sus hijos como juguetes en la navidad, eso es cruel, inhumano y altamente irresponsable. Estos animalitos no son juguetes, no son objetos para regalarle a sus hijos en Navidad.

Desgraciadamente en Puerto Rico no hay conciencia de esto y luego de tenerlos por un tiempo y crecer, en algunos casos estos nobles seres se pueden convertir en un problema que requiera atención al igual que sus hijos. En muchas ocasiones esto es causal para deshacerse de ellos de distintas formas y maneras algunas sumamente crueles como el abandono en las carreteras para que corran una muerte segura.

En los países que se consideran civilizados las personas dueños de estos seres les brindan el cariño y la atención que ellos necesitan. Los tratan como lo que son, seres vivos, buenos, nobles y cariñosos. Por el contrario, en países en subdesarrollo se les maltrata y se les trata como objetos que sirven como puros guardianes inanimados. Desgraciadamente en Puerto Rico padecemos demasiado de esto último. En nuestra isla tenemos mucho por hacer para mejorar la situación en que se encuentran muchos de estos buenos animales. Vamos a ver si este gobierno hace algo por mejorar la calidad de vida de estos seres nobles. Gobernadora ponga esto en su agenda prioritaria.