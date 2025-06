La Pax Trumpiana

Mientras escuchaba el anuncio del presidente Trump sobre el exitoso bombardeo norteamericano a Irán, quedé helado al oír al soberbio presidente decir, “te amamos Dios”. Aunque Trump tiene como base la derecha cristiana, él no refleja una vida cristiana. Los dones del Espíritu Santo no se reflejan es su vida cotidiana ni su personalidad—fe, amor, sabiduría, discernimiento, templanza, benignidad, etc.

Ver a Trump y sus secuaces (J.D. Vance, Marco Rubio y Pete Hegseth) me recordaron el capítulo sexto del Apocalipsis en el que un jinete llega en un caballo blanco y “le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer.” Este príncipe lidera los cuatro jinetes del apocalipsis: la conquista imperial, la guerra, el hambre y la muerte.

Donald Trump, quien dijo que traería la paz a Ucrania en las primeras 24 horas de su presidencia y que evitaría envolver a Estados Unidos en los conflictos del Oriente Medio; en menos de seis meses ha llevado al mundo al borde de la tercera guerra mundial. La guerra de Ucrania se ha recrudecido y el bombardeo de las facilidades nucleares de Irán no han acercado al Oriente Medio a una paz duradera.

Al momento de escribir estas líneas, se debate ardientemente si el bombardeo estadounidense efectivamente destruyó la capacidad de Irán para desarrollar una bomba nuclear. Asimismo, continúan las hostilidades entre Israel e Irán a pesar de que el Presidente Trump declaró un cese al fuego luego del bombardeo. El genocidio del pueblo palestino es ya un hecho consumado y Trump planteó con cinismo la idea de convertir a Gaza en la Mónaco del Oriente Medio. (¡!)

No le quepa duda, la Paz Trumpiana ha fracasado. Lo que no se menciona en el debate es que la raíz del problema son las aspiraciones del sionismo israelita de exterminar a los palestinos y las aspiraciones de exterminio del estado de Israel de los radicales islámicos. Y eso no se resuelve de forma duradera a bombazos.

Se omite deliberadamente, además, mencionar que fue el gobierno de Israel el que introdujo armas nucleares al Oriente Medio. Luego de la guerra de 1967, Francia dejó de apoyar el desarrollo del programa nuclear Israelí y en 1968 el Mosad obtuvo ilegalmente uranio procesado (“yellow cake”) el cual fue utilizado para desarrollar armas nucleares. Esta operación se conoció como “The Plumbat Affair”, consignada en el libro de Elaine Davenport, Paul Eddy and Peter Gillman, publicado en 1978 por la casa editorial Andre Deutsch.

Se dice que Israel posee más de 100 cohetes o bombas nucleares. Aunque se mantiene en secreto la capacidad nuclear de este país. El programa nuclear de Irán es una reacción defensiva a la capacidad de Israel, que fue el primer país del Oriente Medio en violar los acuerdos de no nuclearización militar. Recordemos que en Iraq, que también fue acusado de tener armas de destrucción masiva, nunca se encontraron.

Pensar que la paz llegará mediante agresiones de destrucción masiva y genocidio del pueblo palestino es un absurdo. Trump y sus jinetes del apocalipsis no han adelantado la paz, han agudizado la guerra. El Israel sionista de Benjamín Netanyahu, no es el pueblo escogido de Dios y el territorio que ocupa no es la tierra prometida sino la palestina arrebatada a sus habitantes desde 1948. La paz no es la usencia de conflicto, es el fruto de la justicia. En el medio oriente no habrá paz hasta que no se haga justicia con todos sus habitantes.