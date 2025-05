Un paso importante hacia la dignidad digital

Con la firma del presidente Joe Biden, el Take It Down Act ya es ley federal. Este paso histórico convierte en crimen federal la publicación, o la amenaza de publicación, de imágenes íntimas sin consentimiento, incluyendo aquellas creadas mediante inteligencia artificial (IA) (deepfakes). En una era donde la tecnología supera a menudo la capacidad regulatoria del derecho, esta legislación marca un punto de inflexión en la defensa de la dignidad humana.

PUBLICIDAD

Esta nueva ley responde al creciente problema de la difusión no consensuada de contenido íntimo, real o manipulado digitalmente, y establece tres pilares esenciales:

Criminaliza la publicación o amenaza de divulgar imágenes íntimas sin autorización, sin importar si son reales o generadas mediante IA. Obliga a las plataformas digitales a remover ese contenido en menos de 48 horas tras ser notificadas por la víctima. Impone sanciones penales y civiles, incluyendo penas de cárcel y compensación económica, con castigos más severos si la víctima es menor de edad.

Por tratarse de una legislación federal, para las víctimas puertorriqueñas de violencia digital, especialmente mujeres y menores, esta ley no es simbólica; es un nuevo escudo de protección que ofrece vías claras y contundentes para detener el daño y buscar justicia. En un momento donde el acoso digital y la extorsión con imágenes íntimas han aumentado, esto representa un avance concreto y urgente.

Pero no basta con celebrar la acción federal. Puerto Rico debe dar su propio paso. Necesitamos una revisión integral de nuestras leyes locales sobre privacidad digital, IA y protección de datos personales. Debemos garantizar que nuestra legislación sea moderna, coherente y capaz de responder a los retos de un entorno tecnológico en constante cambio. La aprobación del Take It Down Act debe servir como catalizador para fortalecer nuestras normas, instituciones y educación en derechos digitales.

La dignidad no es negociable. Y en el mundo digital, defender la privacidad es defender la libertad. Que esta victoria federal sea solo el comienzo de una transformación más amplia y el disparo de salida para acciones necesarias en Puerto Rico.