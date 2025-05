Departamento de Educación: ¿cuna de corrupción?

Nuevamente, el Departamento de Educación (DE) captura la atención debido a irregularidades del proceso de subasta del servicio de vigilancia electrónica a las escuelas públicas del país. La Administración de Servicios Generales paralizó la subasta que fue otorgada a la compañía GM Sectec Corp, luego de que surgieran denuncias sobre fallas en el cumplimiento de los requisitos compulsorios del proceso de solicitud de propuestas (RFP, en inglés).

Entre las denuncias presentadas, se destaca que no presentó cinco estados financieros auditados, sometió un documento no auditado, utilizó una subsidiaria para cumplir con ciertos criterios como la licencia de detective, y no entregó evidencia de contar con la licencia de agencia de seguridad, exigida en el RFP DEPR-OC-2024-006. Igualmente, argumentan que se alteraron requisitos del RFP cuando ya solo quedaba un proponente activo.

La adjudicación del contrato con GM Sectec Corp tendría un valor de $120 millones, lo que representa un aumento de $45 millones en los gastos del DE.

Son también preocupantes las conexiones políticas, ya que GM Sectec Corp forma parte del aglomerado de GM Holdings, que figura en el registro de cabilderos como cliente de Politank, firma fundada por el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. Recientemente, salió a relucir que Domenech vendió sus acciones en Politank y, hasta la fecha, se desconoce por cuanto se vendieron ni quién financió dicha transacción, lo que deja abierta la puerta a posibles conflictos de interés.

Los posibles problemas de corrupción que vuelven a descubrirse en los procesos del DE son alarmantes. Como la secretaría encargada de la formación del estudiantado puertorriqueño, debe ser ejemplo de transparencia y honradez. ¿Hasta cuándo se van a hacer señalamientos de irregularidades?

El país merece un sistema educativo que actúe con integridad. No pueden seguir utilizando al DE como la agencia que “resuelve” el pago de favores a los amigos del Partido Nuevo Progresista. El incumplimiento de los requisitos y las conexiones entre Politank, Domenech y Sectec Corp descalifican a esta última de ser considerada. Los estudiantes, maestros, la educación pública no se merecen más señalamientos en contra de su departamento.