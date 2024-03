Herido el Presidente de WIPR tras aparatoso accidente en vehículo oficial

No está La Comay pero está el Nalgorazzi, recuérdenlo bien. No sé qué ustedes piensen de eso. Les aseguro que a mi me quieren más. Recuerden que publico mi columna #PrimeroConElNalgo en Metro dos veces al mes. Y aprovecho pa tirarles el llorao’ de que se suscriban a mi pobre canal de Youtube (El Nalgorazzi). Pronto vengo con muchas cosas, les contaré al fin cómo estoy haciendo para bajar más de 50 libras de peso, mi podcast de entrevistas, exclusivas de farándula, Jaime Gravy y más. Dale a la campanita pa que seas el primero o primera en enterarte. Ah, y compartan esta columna, que este bochinche está bien bueno.

Esta info me acaba de llegar y lo tenían bien callaíto en el canal 6, peroooooo, tengo mis buenas fuentes (no es la de Plaza ni Alexandra) y se los voy a contar, tal cual me lo contaron. Si no fue así, que me desmientan. No creo que lo hagan.

Varias fuentes me aseguran que alegadamente el nuevo presidente de WIPR (Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública), el joven Jorge Enrique Pagán Pagán, quien no ha calentao bien la silla (lleva solo tres meses en su nuevo puesto), sufrió un aparatoso accidente de tránsito el pasado jueves 14 de marzo en la noche en su vehículo oficial del Gobierno. Este accidente, en el cual la guagua que supuestamente manejaba, una Dodge Durango color gris, que fue pérdida total, ocurrió en Guaynabo, cerca de las 8 de la noche. Jorge no iba solo. Me cuentan que estaba acompañado por una joven, quien iba de pasajera y es su asistente. Supuestamente, Jorge, quien me dicen tiene “el pie pesao”, o sea, le gusta guiar esmandao, perdió el control de la Durango y chocó contra un objeto fijo. No fue contra otro carro, ni fue por guiar borracho. Fue por guiar a exceso de velocidad. Ambos resultaron heridos. Jorge, según me indican, recibió un golpe en la cabeza, unos me aseguran fue en un ojo y su asistente se lastimó un brazo. No hubo más heridos. La guagua quedó esbaratá, un aro destrozado, pérdida total. Esa misma noche, empleados de la gerencia del canal le indicaron al guardia de seguridad de turno que abriera al brazo mecánico a la grúa que iba a entrar y que remolcaba la Durango chocada. Le pidieron al guardia que no preguntara nada. Me dicen que el guardia se asombró cuando vio la grúa entrar con la Durango hecha cantos. De hecho, la Durango “trataron de esconderla”, estacionándola al final del estacionamiento del canal, en el último espacio, pegada a una pared que divide la Corporación con la Escuela Dr. Juan José Osuna. Por poco la estacionan dentro de la cancha de baloncesto de la escuela. En esta columna pueden ver las fotos exclusivas de la guagua chocada y dónde fue estacionada.

Jorge Pagán guagua WIPR

Otra fuente me indica que Jorge iba de pasajero y su chofer, Roberto Rodríguez, iba guiando la Durango. Venían de Mayagüez. Supuestamente al presidente lo atendieron en Centro Médico, con ayuda de unos contactos, ya que no quería que lo reconocieran. Jorge estuvo al otro día encerrado en su oficina y que alegadamente tiene la mala costumbre de no detenerse en la caseta del guardia para dar información del vehículo cuando sale a la calle.

Hasta el lobby de WIPR llegaron dos agentes de la Policía la mañana siguiente (el viernes 15 de marzo) a llenar la querella e inspeccionar el vehículo. Me cuentan que en Administración estaban asustaos y molestos, ya que no querían que se supiera entre empleados y mandaron a los agentes a sus oficinas a tramitar la querella. Pero ya pa qué, mis fuentes me informaron rapidito, qué te puedo decir.

Según me informan, en WIPR actualmente hay varias guaguas de esas Durango, de las cuales dos de ellas las manejan en Administración, como esa en la que chocó el presidente. Las otras las usan los camarógrafos.

Jorge Pagán guagua WIPR

Me dicen que varias veces le han pedido a Jorge que tenga cuidado al manejar ya que saben que le gusta “meterle chambón pata abajo”. Y que varias veces le han llamado la atención de que no puede estar usando vehículos oficiales para gestiones personales.

Y antes de terminar esta columna, me aseguran mis fuentes que tras la llegada de Jorge Pagán a la presidencia, los ánimos no son como al principio, tras la salida de Eric Delgado. Al principio, todo el mundo contento pero me cuentan que Jorge no es para nada accesible para sus empleados, como lo era Eric, quien hasta les daba su número de celular, si estaba ocupado, para que lo llamaran y los invitaba a entrar a su oficina en cualquier momento. Ahora con Jorge hay que pasar por muchos “filtros” antes de llagar a él. Un ejemplo, si algún empleado de radio quería hablar con Jorge, primero tenía que hablar con Bobby Díaz, Vicepresidente de radio AM y FM de WIPR, luego Bobby tenía que decirle a otra persona que pusieron arriba de Bobby, para entonces esa persona decirle al presidente. Dicen que es totalmente ridículo eso. Hasta en los pasillos hay quienes dicen “Chacho, extraño a Eric en estos momentos”, según me dijo una de las fuentes.

Pronta recuperación a Jorge y a su asistente. Ten más cuidao en la próxima. Si quieres reaccionar a esto publicado, me puedes llamar o escribir. Tienes gente muy cerca que me conocen y tienen mi número de celular.

Se enteraron #PrimeroConElNalgo en Metro.