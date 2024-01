Hora cero para los endosos, ¿y para cambiar el proceso?

Hoy al mediodía vence el período para que los aspirantes a puestos electivos, ya sea para las primarias del 2 de junio o las elecciones generales de noviembre, presenten la mitad de los endosos que requiere la ley para continuar en el proceso ante la Comisión Estatal de Elecciones. Algunos seguirán su carrera electoral, otros se quedarán sin gasolina y esta tarde tendrán que despedirse de sus intenciones políticas.

Desde pequeños nos han dicho que para aspirar a un puesto político en Puerto Rico nuestra Constitución solo hace exigencias mínimas, leer y escribir español o inglés, ser residente de la isla dos años antes de la elección, ciudadano estadounidense y un requisito de edad especifico dependiendo el cargo.

Pero como ocurre con todas las disposiciones constitucionales, las leyes y reglamentos que se han aprobado luego establecen requisitos adicionales que se supone no choquen con la ley suprema. En el caso de las candidaturas a puestos electivos, esos requisitos legales y reglamentarios son hoy motivo de discusión.

Algunos dicen que el proceso es oneroso para muchos aspirantes e imposibles para otros, lo que ha provocado que se cuestione si el mismo debe reformarse para que esté más accesible al de a pie y sea más consistente con las pretensiones de los padres de la Constitución. Otros plantean que aspirar a un puesto electivo no debe ser absolutamente abierto, sin requisitos razonables, pues la democracia cuesta dinero en lo que tiene que ver con la organización de un evento electoral.

Creo que ambas partes pueden tener algo de razón y no estaría demás revisitar el tema a la luz del surgimiento, cada vez más, de candidaturas no vinculadas a los partidos políticos, sean los tradicionales o los emergentes. Opino que cual sea el resultado de ese análisis, aspirar a un puesto electivo no debe ser un boleto gratis. Un aspirante debe mostrar cierto apoyo a sus ideas y causas de forma tal que el Estado, a través de la Comisión Estatal de Elecciones, esté hábil para activar un proceso a su favor, postulándolo ante el pueblo en una elección general.

Entiendo además que poco se ha orientado sobre los endosos. ¿Qué significa endosar a un aspirante? ¿puedo endosar a más de uno? Todas esas preguntas mucha gente se las hace aún.

Endosar a un aspirante no significa que votarás por él o ella, significa que respaldas su intención de insertarse en una carrera electoral. Y sí, puedes endosar a más de un aspirante siempre a tono con lo que puedes hacer en las urnas el día de las elecciones.

Los procesos político-electorales en manos del gobierno deben ser lo más abiertos y accesibles posible, pero razonables.

Hoy al mediodía se quedarán muchos sin gasolina y tendrán que despedirse de su carrera política. Quizás gente que valía la pena. Otros que no y entrarán fácil al proceso. Lo hemos dicho antes, muchos de estos filtros, incluyendo el primero que surge internamente en los partidos, son imperfectos. En lo que atendemos cualquier disloque, si se atiende, queda del elector ser responsable cuando le toque votar.