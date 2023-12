Un compromiso con el futuro de Puerto Rico

Comienzo este escrito expresandole mi más profundo agradecimiento a todos y todas los que me acompañaron el pasado sábado en el inicio de mi campaña a la Gobernación.

A través del esfuerzo, el trabajo y la determinación, he tenido el honor de que la gente deposite su confianza en mi en todos los eventos electorales en los que he participado. He dedicado los mejores años de mi vida al servicio de Puerto Rico desde distintas esferas del gobierno. La fuerza y motivación para continuar este compromiso provienen de la gente, de sus desafíos y aspiraciones.

Todos sabemos que Puerto Rico enfrenta desafíos económicos, educativos, de salud y muchos otros que requieren soluciones integrales. Mi visión para el futuro de Puerto Rico, incluye un modelo económico moderno, una educación centrada en las necesidades del futuro y un sistema de salud que le garantice los servicios a nuestra gente. Es hora de descentralizar el gobierno, empoderar a los municipios para que los servicios lleguen a los ciudadanos y agilizar la distribución de fondos para la reconstrucción.

Necesitamos que los recursos lleguen e impacten a la gente. Se trata de centrar los esfuerzos en mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños.

Hago un llamado a cada popular para que enfoquemos nuestras energías en presentar un partido unido y con alternativas para resolver los problemas. Basta de permitir que agendas extremistas y divisivas desvíen la atención de lo verdaderamente importante.

El camino hacia el 2024 será desafiante, pero con unidad y esperanza construiremos un Puerto Rico sin límites. Invito a todos a acompañarme en esta travesía, a trabajar duro y a ser parte del cambio transformador.