El spotlight

Jenniffer González es una contendiente sumamente fuerte para Pedro Pierluisi, mucho más fuerte de lo que pudo haber sido Ricardo Rosselló en el 2016.

¿Que nos enseñó la historia en aquel momento?

Ricardo Rosselló aventajaba a Pedro Pierluisi, pero no era 80 % a 20 % como proyectaba la campaña del ex gobernador. Su equipo estratégico adoptó la táctica de propaganda Nazi, ejecutada por Joseph Goebbels, director de campaña de Adolf Hitler, y que estaba basada en repetir una mentira mil veces hasta “convertirla en una verdad”.

Mientras el poderío del “Reich” y de las defensas alemanas caían en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno Nazi vendía en los medios de comunicación, controlados por ellos mismos, que el “Gran Imperio Alemán” iba avanzando y derrotando a los aliados. Todo era una farsa para mantener vivo el nacionalismo y la lealtad al Führer.

Pues de igual manera, decir que en aquel momento, y hoy, que el margen de ventaja es 8 a 2, o 7 a 3, pues sirve para lo que buscaba Goebbels con los incautos alemanes, mantenerlos animados y esperanzados. En el caso de la política local se busca con eso manetener a las huestes animadas, enviar mensajes a quien no haya brincado para su bando y seducir a los donantes.

En aquel entonces, cuando el ex gobernador Rosselló oficializó su candidatura, y se vió obligado a entrar en temas profundos, el misticismo que su equipo creó alrededor de su figura comenzó a desinflarse. Este prevaleció frente a Pierluisi por 2 %. La historia está ahí.

Aunque ella lo ha negado, se habla de la presencia de Elías Sánchez y Carlos Bermúdez, ambos de la campaña Rosselló en el 2016, en la campaña de González. Yo no puedo decir que están o no, pero sí noto similitudes entre ambas campañas. En el caso de que lo estuvieran, y esa fuera la razón de dichas similitudes, pues una desventaja en ese aspecto es que son predecibles y si lo son, pues brinda una oportunidad al equipo del gobernador de anticipar y contrarrestar la estrategia, o por lo menos intentarlo.

Creo que la comisionada residente comenzó su campaña con el pie izquierdo, pero eso tampoco es para apretar el botón del pánico porque estamos a poco más de ocho meses de la primaria y hay tiempo para corregir.

Si comparamos los dos arranques con los respectivos anuncios, la campaña de la comisionada lució desorganizada y sin estructura. Primero anunciaron que esos días anunciarían la fecha del anuncio oficial. Luego, de la nada, anunciaron que el miércoles de esa misma semana harían el anuncio. El día del anuncio abrieron la mañana con un media tour del director de campaña, Oriol Campos, quien fue cuestionado por el periodista Rubén Sáchez sobre cómo el equipo de la comisionada menospreció como medio todo lo que no fuera TV. Arrancaron con una controversia innecesaria contra medios radiales y digitales.

En la noche, en el programa Jugando Pelota Dura, una de las invitadas lo fue la ex presidenta de la Cámara de Representantes, Zaida “Cucusa” Hernández, quien promueve la candidatura de González. Allí tuve la oportunidad de traer a la discusión sus propias expresiones describiendo a Jenniffer González como una persona vaga, irrespeturosa, engreída, narcisista y mentirosa. El día no comenzó ni terminó bien.

Al día siguiente salieron los alcaldes de Bayamón, Ramón Luis Rivera, y de Gurabo, Rosachely Rivera, a defender la candidatura de González. Punto para la comisionada porque son dos buenos alcaldes. Pero no hubo una fila de líderes, como la tuvo Rosselló en el 2015, o el propio gobernador Pierluisi días después, respaldándolo.

Luego, la comisionada presentó su propuesta para saldar, con dinero del fondo general, la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, y evitar el cargo que dicha deuda provocará en facturas prospectivas. Dicha propuesta recibió críticas de sectores políticos y no políticos al catalogarla como irresponsable y disparatada. Tres a cuatro días estuvo, sola, Jenniffer González, defendiendo su propuesta. Cuando Ricardo Rosselló hacía una propuesta, al día siguiente salía su infantería a defenderla. ¿Donde estaban los soldados de Jenniffer González que la dejaron sola en esa defensa?

El mensaje principal de González en su anuncio es que Puerto Rico iba por mal camino. Es imposible decir que la isla va por mal camino y decir que es solo por el gobernador. La expresión escupe a los jefes de agencia, los malos y los buenos. Por lo tanto, nadie puede esperar que estos se queden callados cuando su trabajo y desempeño está siendo cuestionado. Ocurría cuando el PNP atacaba la administración de Hernández Colón, Calderón, Acevedo Vilá y García Padilla. Igual cuando el PPD atacaba la de Don Carlos, la de Pedro Rosselló, Fortuño y Ricardo Rosselló. Cuando esto ocurre en una primaria interna va a pasar lo mismo.

En las pasadas dos semanas el equipo de campaña del gobernador ha mostrado estár más preparado y listo para el contra-ataque que el equipo de la comisionada para el ataque. Pero como les digo, estamos en la primera entrada del juego y las noticias pueden cambiar.

Lo “aceitado” que se ve el bando de Pedro Pierluisi es porque se prepararon para una contrincante fuerte con Jenniffer González, pero volvemos, esta ahora entrará a temas profundos, a batir el cobre de verdad y habrá que ver cómo nada en esas aguas y, sobre todo, quiénes serán su ejército. La campaña ahora será mucho más allá de “yo conseguí fondos federales”.

Sobre cómo inicia y como termina un candidato, aparte de la historia de Rosselló, no olviden la de Charlie Delgado, quien igual fue perdiendo terreno mientras se adentraba en temas más abarcadores. Yo no estoy diciendo que la comisionada no sabrá manejarlos, más bien que hay que ver cómo se desempeña, y eso incluye el manejo de su sistema de defensas, antes de dejarse llevar por “lo que veo en la calle” a 8 o 9 meses del evento electoral. Veremos cómo se manejan todos con el spotlight puesto sobre sus figuras.