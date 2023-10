El nombramiento de Edwin Mundo

Las designaciones que hizo anoche el gobernador Pedro Pierluisi para su campaña de reelección confirman cuál es la expectativa de ese grupo político de cara a la primaria: que será fuerte y necesitan equipo pesado para enfrentar a Jenniffer González.

Aunque no es un grupo ajeno a lo que ha sido hasta ahora la actividad política de Pierluisi, también es cierto que si no enfrentara primarias quizás veríamos un grupo más light en esta etapa del proceso. Pero no, el Gobernador ha decidido sacar desde temprano su artillería pesada aun cuando su contrincante no ha formalizado tan siquiera su candidatura ante el PNP, nombrado equipo de campaña o presentado, como ella ha anticipado, a su compañero de papeleta para Washington.

Edwin Mundo es famoso por su maña al momento de manejar un proceso electoral para el PNP o un candidato. Se le adjudica un conocimiento a la perfección del aparato eleccionario y todos sus huecos para inclinar la balanza hacia uno u otro, o reconocer las debilidades de los suyos ante ciertos sectores y zonas geográficas.

Además, Edwin Mundo, con su tono de voz “flat” luciendo tranquilidad, es capaz de lanzar el más duro proyectil político sin que su opositor lo vea venir o sienta el golpe de inmediato. Por lo tanto, era la persona que Pierluisi, a quien la agresividad no le queda natural y hasta a veces luce graciosa, necesitaba en esta etapa del proceso político electoral de cara a una primaria que proyecta dura.

El otro “show of force” que hizo Pierluisi ayer fue al nombrar a su cuñado como director de finanzas de su comité de campaña. Aunque Andy Guillemard es una figura que ha sido una constante en la vida personal y política del gobernador, su presentación nuevamente en sociedad en esta coyuntura le envía un mensaje al equipo de Jenniffer González de que procurarán dejarla sin donantes políticos y por ende, matar sus estrategias de campaña. Andy es el equivalente a Edwin Mundo en el ámbito de la recaudación de fondos. Se le adjudica manejar esa parte a la perfección y engordar las finanzas de una campaña política para que pueda llevar el mensaje de una manera impactante a través de la publicidad y actividades públicas vistosas.

Es decir, Pedro Pierluisi le envió un mensaje a su contrincante de que viene con todo. Le falta al gobernador decidir que estrategia seguirá en lo que tiene que ver con la candidatura a Washington. Tiene dos caminos, se “casa” con un compañero o compañera de papeleta o se queda neutral en esa contienda para evitar riesgos innecesarios en las primarias.

Mientras tanto, ¿Qué es lo próximo para Jenniffer González?

La Comisionada Residente tendrá que realizar un acto público de radicación formal de candidatura, presentar un equipo de campaña que sea la antítesis a lo que se vio ayer y “casarse” con un candidato a Washington que ya ella me anticipó en “Primera Pregunta” por Telemundo que será un hombre.

Después de todo esto, ambos equipos de campaña tendrán que comenzar una tarea de buscar los votos y realinear fuerzas políticas en la base de cara a la primaria del 2 de junio. En el camino se fortalecerán algunos y caerán otros. A este punto, ya es cuestión de tiempo ver quiénes serán.