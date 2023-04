¿Quién llevará la batuta hoy?

Esta tarde los candidatos a la presidencia del Partido Popular Democrático tendrán su primer debate televisivo, a las 5:00pm, en un especial de nuestro programa “Primera Pregunta” por Telemundo. El encuentro de hoy pudiera definir el tono de la conversación de cada una de las campañas con sus electores de aquí al 7 de mayo, día de la Elección Especial.

Ya la semana pasada Carmen Maldonado, Luis Javier Hernández y Jesús Manuel Ortiz se encontraron para un primer debate en la redacción de Metro Puerto Rico. Tuve el privilegio de moderar ese encuentro. Vi mucha tensión entre los candidatos, particularmente entre los dos varones lo que me hace pensar que la carrera es encabezada por ellos dos. Tanto Jesús Manuel como Luis Javier se lanzaron varias indirectas, pero ninguno resbaló ante la estrategia del otro y no se dejaron seducir. Carmen jugó el debate de manera segura evitando errores y desaciertos, aun cuando no se le percibe como front runner.

Hoy el encuentro debe ser distinto, si ocurre lo que dice el libro. Ante lo que se percibe como una carrera cerrada entre dos, uno de ellos, la movida la hace usualmente el que tiene los números desfavorables, tiene que intentar dar un golpe de suerte, ya sea planteando una idea totalmente inesperada o lanzando un golpe que sea contundente. Sin embargo, en este tipo de carrera interna, los candidatos tienen que cuidarse de no lucir indisciplinados y desleales a su partido tirando mucha critica al correligionario, por lo que los ataques pueden ser certeros pero sutiles para no causar heridas que luego de la Elección sean difíciles de sanar.

Entre los temas en agenda para el debate de hoy, de seguro predominarán los señalamientos de los pros y los contras de las gestiones de cada uno en los puestos públicos que ocupan y han ocupado. El desempeño de Luis Javier Hernández como alcalde de Villalba, el de Carmen Maldonado como primera ejecutiva de Morovis y el de Jesús Manuel como legislador y anteriormente como funcionario de La Fortaleza de Alejandro García Padilla, podrían sentar la tónica de la conversación de esta tarde.

Después del debate de esta tarde, es bien difícil recuperarse si alguno sale mal herido, aun cuando tengan otros encuentros de menor envergadura. Ya lo vimos en las elecciones generales pasada cuando del debate que moderé entre los candidatos a la gobernación, el candidato popular Charlie Delgado resbaló muchas veces en los temas sobre moralidad y perspectiva de género. Y lo hemos visto en otras elecciones generales con candidatos como Aníbal Acevedo Vilá, Jenniffer González y tantos otros.

Así que, gran reto el que tienen los candidatos populares esta tarde, incluso jugándose una potencial candidatura a la gobernación en el 2024. Hoy, estos tres políticos, se la juegan todo, incluyendo su futuro político en Puerto Rico. Pendientes a la televisión a las 5:00pm y luego nos volvemos a encontrar en este espacio para comentar juntos.