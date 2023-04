Seis tips planilleros para la temporada 2023

La fecha límite para la radicación de las planillas de contribución sobre ingresos de individuos en Puerto Rico del año 2022 es el lunes, 17 de abril de 2023. La misma debe ser rendida electrónicamente vía SURI o a través de alguno de los programas certificados por el Departamento de Hacienda. Considera los siguientes tips y comunícate con tu contador público autorizado para discutir las particularidades de tu caso.

Créditos contributivos

Para el año contributivo 2022, siguen disponibles el Crédito por Trabajo, el Crédito Tributario Adicional por Hijos y el Crédito de la Oportunidad Americana.

El Crédito por Trabajo se concede contra la contribución sobre ingresos para aquellos contribuyentes que sean residentes de Puerto Rico, no sean reclamados como dependientes y que generan ingreso bruto ganado por concepto de salario que sean reportadas en un comprobante de retención. Debido a la inflación, este año, este crédito aumentó, por lo que una persona soltera sin dependiente podría recibir $1,517 y un padre de familia, con tres hijos, puede recibir hasta $6,707.

El Crédito Tributario Adicional por Hijos es provisto por el Gobierno de Estados Unidos a los contribuyentes que tengan dependientes cualificados y se reclama en la planilla federal radicada con el IRS. El crédito es de $1,500 por cada dependiente o lo que la persona o el matrimonio hayan aportado al seguro social, lo que sea menor al 31 de diciembre de 2022. En el caso de personas que trabajan por cuenta propia, el crédito está limitado a la mitad de lo pagado por la Contribución Federal por Trabajo por Cuenta Propia.

El Crédito de la Oportunidad Americana concede un crédito máximo de $1,000 para contribuyentes que tienen gastos elegibles por estudios universitarios que cumplan con al menos un semestre académico en el año. El crédito se va reduciendo según el ingreso bruto ajustado excede ciertos límites.

Deducciones si trabajas por cuenta propia

Como regla general, se podrán deducir todos los gastos necesarios y ordinarios que se incurran relacionados con la operación de un negocio que lleve a cabo el individuo por cuenta propia, hasta el monto del ingreso generado por dicha actividad.

Para poder reclamar ciertos gastos, es necesario haber radicado una declaración informativa, Informe de Procedimientos Previamente Acordados, o Estado Financiero Auditado según corresponda. Además, todo individuo dedicado a cualquier industria o negocio puede deducir un 50% de la contribución federal pagada por concepto del empleo por cuenta propia (Seguro Social) sobre aquella cantidad de ingreso reportado en Puerto Rico para el mismo año contributivo.

Dependientes

Un dependiente es una persona que recibe del contribuyente más de la mitad de su sustento. Además, debe ser menor de 21 años al 31 de diciembre o ser un estudiante regular al menos un semestre de una institución universitaria o técnico profesional postsecundaria, con menos de 26 años de edad al 31 de diciembre. Este dependiente no puede haber generado un ingreso bruto mayor de $2,500, o $7,500 en el caso de estudiante universitario, y tener un número de seguro social válido.

Igualmente, pueden ser dependientes el padre o la madre del contribuyente, una persona que tiene 65 años de edad o más, o una persona ciega o incapaz de proveerse su propio sustento por no estar mental o físicamente incapacitada.

Un contribuyente puede reclamar la deducción completa por un dependiente que nace o muere durante el año contributivo. La deducción se toma por completo, aunque el dependiente nazca el 31 de diciembre o muera el 1 de enero del año para el cual se rinde la planilla.

En el caso de hijos menores de padres divorciados o separados, la exención por dependientes se le concederá al padre con el derecho a la custodia, aunque este puede cederla al otro padre. En el caso en que ambos padres compartan la custodia del menor, la exención se divide por mitad entre ambos padres bajo cuya custodia estuvo el menor durante la mayor parte del año natural.

Solicitud de prórroga

Si un contribuyente no pueda radicar su planilla para la fecha establecida por el Código, debe solicitar una prórroga automática de seis meses, utilizando el Modelo SC 2644. Dicha forma deberá ser sometida no más tarde de la fecha en que se tiene que rendir la planilla, es decir el 17 de abril de 2023 en el caso de individuos o corporaciones.

Es importante destacar que la prórroga aplica solamente a la radicación de la planilla y no al pago de la contribución. Al radicar el modelo SC 2644, el contribuyente debe enviar el pago del balance de contribución no pagado para evitar la imposición de intereses, recargos y penalidades.

Si solicita una prórroga y desea tener una deducción por una Cuenta de Retiro Individual o una Cuenta de Aportación Educativa, tendrá hasta la fecha de radicación extendida por dicha prórroga para hacer la aportación y tomar la deducción en la planilla.

Seguro Social

En Puerto Rico, las cantidades recibidas por concepto de Seguro Social están totalmente exentas de contribución sobre ingresos. Sin embargo, debe informar la cantidad recibida como ingreso excluido en el Anejo IE Individuo de la Planilla, si está obligado a rendir planilla.

Si un individuo recibe beneficios de Seguro Social y además recibe otros ingresos podría estar sujeto a radicar una planilla de contribución sobre ingresos federal ante el Servicio de Rentas Internas Federal (“IRS”, por sus siglas en inglés). Esto se determina si la suma de la mitad de los beneficios recibidos por concepto de Seguro Social más el total de los otros ingresos generados, excede de $25,000 en el caso de un contribuyente soltero, o $32,000 en el caso de un contribuyente casado, es muy probable que tenga la obligación de rendir la Forma 1040 y reportar la cantidad tributable de Seguro Social.

Como regla general, solo se pagan contribuciones federales sobre la mitad de los beneficios recibidos de Seguro Social. No obstante, aquellos individuos con altos ingresos pudieran estar obligados a tributar hasta el 85 % de los beneficios de Seguro Social. Para determinar el monto de Seguro Social tributable en la Forma 1040 véase la Publicación del IRS Número 915.

Mudanza en el 2022

Existen ciertos criterios que deben analizarse para determinar si la mudanza a la isla o de la isla implicará que el individuo deba o no considerarse como residente de Puerto Rico para propósitos contributivos. Esto a su vez determinará la manera en que usted tributará en la isla.

Residencia y domicilio, aunque son términos que tienden a utilizarse como sinónimos, en realidad no lo son para propósitos contributivos. El término residencia pudiese decirse que es donde vivimos en un momento particular. El domicilio implica no solo estar físicamente en un lugar, sino tener la intención de residir en ese lugar indefinidamente.

Cada jurisdicción tiene su propia definición de residencia y no todas atan dicha definición al domicilio. Dependiendo de las leyes contributivas de cada jurisdicción, pudiésemos tener individuos que se consideren residentes de más de una jurisdicción.