Parir o no parir: ¿Es ese el dilema?

“Las mujeres no quieren parir…ese es un problema serio”. Con esas declaraciones el secretario de Salud, Carlos Mellado, se unía a la discusión a la que ya se había integrado su jefe, el gobernador Pedro Pierluisi unas horas antes. En ella se abordaban los números del censo de los Estados Unidos que confirmaba que en Puerto Rico continúa una tendencia a la baja en el envejecimiento poblacional. La base de la discusión merece reflexión y es, sin lugar a dudas, uno de esos grandes problemas que enfrenta nuestra sociedad. De esos que no vemos venir; que nos parecen banales o poco importantes, pero que van a la médula misma de Puerto Rico como país de cara a futuro. El tema de “parir” no se toma en serio. Empezando por la oficialidad que pierde de perspectiva cual como atender el problema.

En voz de Mellado, la baja natalidad parecería el resultado de una rabieta colectiva en la que las mujeres (prefiero hablar de las parejas partiendo de mi realidad) han decidido no parir, porque no. Porque no les gusta, porque duele, porque no está de moda, porque son egoístas y una larga lista de “porqués” con vaya usted a saber que complementos. Pero no. No se trata de una fobia al parto. Es, en definitiva, un reconocimiento colectivo de que por más que se hable de recuperación, tasas de empleo histórico y millonadas en fondos para salud, toda esa lista choca con una realidad que no admite maquillaje. Puerto Rico es un país empobrecido y endeudado. Paga altísimos impuestos a cambio de muy poco porque en el mundo post quiebra, el dinero está comprometido principalmente con el pago de la deuda. El sistema educativo no es el ideal. Y como no lo es, el que puede intenta encontrar en el sector privado un faro de esperanza que implica necesariamente un buen billete. La Universidad de Puerto Rico, históricamente la mejor, de mayor calidad estudiantil/académica y la más costo efectiva, continúa recibiendo machetazo tras machetazo al punto de comenzar a afectar su funcionamiento. Y si hablamos del sistema de Salud, mejor no empezar. El transporte colectivo es ineficiente y lo protagonizan un tren que no va a ninguna parte, un sistema de AMA diezmado al que se suma la desaparición de las guaguas pisa y corre. A pesar de los años de advertencias, seguimos sin independencia alimentaria o, en su defecto, un verdadero plan para conseguirla. La luz (esa que afectaba nuestra viabilidad como mercado y debíamos “bajar para ser competitivos” es extremadamente cara y, encima, inestable. Una piedra detrás de la otra que se van colocando en la balanza y hunden los sueños de ampliar la familia para cientos de personas en la isla.

El mismo Censo nos habla de la pobreza y nos muestra la realidad a la que temen muchas mujeres en la isla. No temen al parto. Temen a la pobreza que impacta casi el 50% de las mujeres en la isla. Si hablamos de mujeres jefas de familia, según un análisis llevado a cabo por la firma Estudios Técnicos y comisionado por United Way , la mediana de ingresos es de poco más de $16 mil al año. Si esa mujer es madre soltera, la media se reduce a poco más de $10 mil. Eso, según Anititxa Cox, directora de al División de Análisis y Política social de Estudios técnicos, les deja con un presupuesto diario de $27.60 al día. Otro estudio dejaba claro que incluso una pareja de profesionales, con estudios universitarios y empleados, no cualificaría para comprar una vivienda en la isla porque sus ingresos les alejan de la media de precios del mercado. Y eso les obliga a vivir en el eterno alquiler o salir de la isla para intentar cambiar esa realidad. Es a eso que se le teme. A una maternidad/paternidad sin los recursos necesarios para afrontarla como desearían. A no poder proveer oportunidades para otros porque, simplemente, es poco probable poder garantizarlas para sí mismos.

Con este tema, como ha pasado con tantos otros, los gobiernos han decidido ignorar a quienes saben. Es ya una costumbre enervante el saber que el conocimiento de los expertos (economistas, educadores, salubristas, científicos sociales…) es constantemente descartado desde los gobiernos por personas que se burlan de ese conocimiento desde una ignorancia fanfarrona. O lo que es lo mismo: no se nada del tema, pero me permito crucificar, ningunear e ignorar a quienes sí han dedicado sus vidas y estudios a cultivar conocimientos que les convierten en voces autorizadas. Esa fanfarronería ha hecho que se ignoraran las advertencias de una quiebra (los economistas eran brutos y “profetas del desastre) y también han hecho que se pasen por alto las recomendaciones de demógrafos y economistas.

Sí. Aumentar la natalidad es una meta deseable y necesaria para nuestra viabilidad. No. Esa natalidad no aumentará con exhortaciones que no lleguen acompañadas de planes específicos para reactivar la economía, mejorar nuestros sistemas de educación y salud, así como nuestro acceso a una mejor calidad de vida. A estas alturas, si llega, será algo tarde. Hace 15 años se nos dijo que teníamos 15 años para intentar revertir ese envejecimiento imparable. No existen remedios mágicos. Pero, en cualquier caso, lo fundamental es preguntarse… ¿Dónde está el plan?