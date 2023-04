La seguridad alimentaria en Puerto Rico

En los pasados cinco años, Puerto Rico ha enfrentado suficientes desastres naturales como para abastecer una década. Combinado con la más reciente pandemia de COVID-19, la desestabilización de la economía y sistemas de salud, se revela el estado aun más precario de la Isla. Sin embargo, rara vez se discute el impacto sostenido en la alimentación de los puertorriqueños, un factor que por años ha estado en jaque. A partir de esto, se presenta el factor de la seguridad alimentaria, un tema de importancia considerable pero con poco conocimiento general. Su definición más simple la considera como la capacidad física y económica de un individuo para tener acceso a alimentos nutritivos que satisfagan sus necesidades básicas. Dentro de la seguridad alimentaria no tan solo se considera cuánto comes, sino también cuán bien comes.

Para el año 2015, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico publicó un estudio en donde se reveló que 3 de cada 10 puertorriqueños tienen algún tipo de inseguridad alimentaria. La misma ocurre cuando alguno de los factores de la seguridad alimentaria, sino todos, está ausente de la rutina alimenticia de un individuo. Dentro de las comunidades costeras de Puerto Rico, esta realidad es aun más pertinente; por factores como su localización geográfica y nivel socioeconómico, dichos sectores sufren los embates de distintos desastres naturales de manera más pronunciada.

Por tal razón, la organización Resiliencia Comunitaria de Investigación del Recinto Universitario de Mayagüez busca investigar mediante un proceso de encuestas la seguridad alimentaria en la comunidad costera El Seco en Mayagüez, luego del huracán Irma y María, los temblores de 2020 y la pandemia de COVID-19. Como finalidad, este estudio busca divulgar el estado de la alimentación de dicha comunidad al igual que promover investigaciones de semejante índole en otras comunidades vulnerables en Puerto Rico. La seguridad alimentaria es un tema con carácter de urgencia que, agudizado por el paso del más reciente huracán Fiona, no ha recibido la atención y acción que tanto amerita.

Para más información, accede a nuestra página web www.uprm.edu/rvcc y a nuestras publicaciones de Instagram y Facebook a través de la página de Sea Grant Puerto Rico.