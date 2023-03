¿Pa’ que sirve el diploma?

Nadie me lo ha contado. Ya van seis meses de la muerte de mi madre. Un proceso que fue el desenlace de una corta pero intensa batalla contra el cáncer. Una experiencia que nos obligó – a mi familia y a mí- a comenzar una peregrinación que comenzó con la búsqueda de especialistas que la atendieran, las listas de espera y la confirmación de que nuestro sistema de salud se encuentra mal herido. ¿Qué se su pone haga alguien que sabe que algo anda mal con su cuerpo pero no consigue médicos que le atiendan? Esa pregunta rondaba mi cabeza constantemente. Estoy seguro que –en mayor o menor grado- es el suplicio al que se exponen cientos de pacientes en todo el país.

El suplicio sigue. Una vez consigues que alguien te atienda y tienes un diagnóstico, entonces viene la atención en los hospitales. Y con ello, una nueva confirmación de la crisis. Los hospitales apenas tienen personal. Quienes trabajan en ellos lo hacen –en términos generales- de manera comprometida, pero arrastrando los estragos de las horas extras y el cansancio de las largas jornadas. De la escasez de personal y el pago raquítico a pesar de los años de experiencia. Y eso tiene consecuencias. Pocas enfermeras por turno se traducen en periodos largos de tiempo sin la visita de uno de estos profesionales que hacen maravillas para atender decenas de pacientes. Los médicos a penas se comunican con los enfermeros (siempre hay excepciones). LA información se pierde en ese mar de escasez. Y así los pacientes zona admitidos. Y no se les concilian los medicamentos. O se les colocan de manera equivocada si no se da seguimiento constante. Entonces, te topas con una tercera confirmación.

En mi caso no ocurrió, pero múltiples allegados me han hecho llegar sus historias de terror. Se han topado con profesionales de la enfermería, muchos de ellos de reciente graduación y principalmente graduados de colegios técnicos, que tienen su diploma bajo el brazo pero no conocen las interioridades de su trabajo. Arrastran claras deficiencias en su formación lo que coloca a los pacientes en el punto más débil de la cadena. “Mi mamá lleva 4 cambios de suero porque todos se los habían hecho mal. Hoy llegó la supervisora de las enfermeras y le comunicó a mami que las mangas de medicamentos, alimento por vena y suero estaban invertidas” denunciaba una allegada. Otra me confirmaba que en medio de su hospitalización se percató que el medicamento que le colocaron tenía el nombre de otra paciente. Es, en definitiva, un problema debido en gran medida a los problemas de preparación que arrastran muchos enfermeros de reciente graduación.

Según supe, en el Centro Medico –donde reclutan enfermeras y enfermeros con carácter de urgencia- han tenido que habilitar una suerte de escuelita para atender las deficiencias de los recién graduados que, en muchos casos, no están listos para atender pacientes y se quedan paralizados en medio del escenario de trabajo. LA nueva presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería me confirmaba el cuadro y lo achacaba a que durante la pandemia muchos colegios técnicos no pudieron exponer a sus alumnos a prácticas como requisito de graduación.

En otros casos me han denunciado de manera anónima y por temor a represalias, que las administraciones de algunos centros “universitarios” amenazan a sus profesores de enfermería para no colgar a los alumnos aunque muestren claras deficiencias porque “hay que graduar enfermeros”.

Entonces, ¿para qué sirven los títulos? ¿Quién se encarga de supervisar la calidad de los recién graduados? ¿Es justo para los patronos tener que re adiestrar a personas que por definición deben haber sido adiestradas? ¿Pa’ que sirve el diploma? Y más importante aún, ¿Cuándo enderezamos esto?