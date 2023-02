PrimeroConElNalgo: ¿Regresa a cantar Ismael Miranda? El Nalgorazzi tiene la entrevista exclusiva junto a su esposa Janice

Corillo, sorry por la presión, gracias por abrir el link (por eso desactivé los comentarios jeje, pa que vayan al link y nadie madrugue el contenido de la entrevista). Ustedes son los mejores. Gracias por el apoyo a este nalgón chismoso. Como los tengo acostumbrados, aquí les tengo otra exclusiva (no, no es de Gallo The Producer ni Rey Charlie, PALLL FAVALL, hay temas mejores).

Siempre me ha gustado mucho la música del “Niño bonito de la salsa”, Ismael Miranda. Desde que sufrió el derrame cerebral en enero del 2021 he estado bien pendiente de su salud y recuperación. En varias ocasiones entrevisté a 3 de sus hijos al respecto pero no había entrevistado aún a Ismael desde el accidente. Lo entrevisté una vez para la extinta revista “Tv y Novelas Puerto Rico”, cuando era reportero. Recuerdo que Ismael me recibió en su casa con el fotógrafo, una casa en el campo espectacular. En esta ocasión sigue siendo un verdadero honor entrevistarlo y no tan solo a él sino a su inseparable esposa Janice Batlle. A ambos les agradezco la confianza. Aquí les comparto mi conversación con ellos sobre su milagrosa recuperación, entre otros temas.

Ismael ¿cómo te encuentras de salud en estos momentos?

“Antes que todo déjame saludar a tus lectores y darle las gracias por sus oraciones, por estar pendiente de mi salud. Gracias a Dios me siento bien, mejorando y continúo con terapias de habla y físicas.”

Janice, como esposa inseparable, ¿cómo ves la recuperación de Ismael poco más de 2 años del accidente?

“Dios ha sido bueno y puedo decir que ante los diagnósticos que no daban esperanza, Ismael sigue mejorando y seguirá”.

Ismael ¿qué significa para ti el reconocimiento con el Premio Estrella que te otorgarán en la edición 39 del Día Nacional de la Zalsa?

“Me siento contento y más que agradecido. Continuar celebrando la vida y la música me hace feliz. Aprovecho tu entrevista para darle las Gracias a Z93 y a todos los responsables de este reconocimiento”.

Janice ¿qué sientes al ver que Ismael sigue recibiendo tanto y tanto cariño de la gente, del pueblo y de sus colegas de la música?

“¿Qué siento? Gratitud, felicidad. Dios le ha permitido sentirse amado en todo momento aún cuando han pasado 2 años. Sus amigos lo llaman, lo buscan y lo visitan. El amor genuino sana y es lo que está pasando con Ismael.”

Ismael, cuéntanos de ese gran homenaje en noviembre en Bellas Artes junto a otras leyendas de la salsa.

“Sabía que el show iba pero estar allí, oír y ver cómo cada uno de ellos interpretaron mis canciones, fue otra cosa. Ese junte no creo se repita. Son mis amigos, mis hermanos. El público, sus aplausos, cómo llenaron mi corazón. Gracias a ellos. Imposible de olvidar.”

¿Cuán importante ha sido el apoyo de tus hijos?

“Mis hijos son lo más importante en mi vida y mi mejor medicina. Me visitan continuamente y están pendiente de mí todo el tiempo”

Janice ¿cuán importante es para ustedes la presencia de Dios en sus corazones, especialmente en todo este proceso?

“Fernan, tan importante que si hoy somos, es porque Él es. Nuestra fortaleza viene de Él. Imposible pasar por el valle de la sombra y de la muerte si Él no está con nosotros. Solo Él salva, solo Él nos sostiene, nos renueva y nos da paz.”

Ismael ¿cómo comparas la forma en que veías la vida antes de tu accidente y ahora?

“Creo que ahora valoro más la vida, amo de una forma diferente. Trato de aprovechar cada segundo con los que amo. Aprecio más una sonrisa y no doy por hecho nada.”

¿En qué te entretienes en tu tiempo libre?

“En la casa con Janice, no salgo mucho, voy a mis terapias, veo televisión y a la iglesia”

¿Cuándo te veremos haciendo el “comeback” que tanto anhelamos?

“No se si habrá un “comeback” por el momento. Estoy concentrado en mi familia, terapias y lo que Dios diga.”

Janice, continúas liderando “Almuerzo con Dios” todos los miércoles a las 12 del mediodía por Facebook. ¿Ahora con nueva localidad? Hasta Ismael te ha acompañado.

“Sí, gracias a Dios continuamos con este ministerio que Él puso en nuestras manos hace 20 años. Ahora estamos en las facilidades de la Iglesia Filadelfia en Guaynabo. Todos los miércoles de 12 a 1pm . Estamos a través de Facebook Live por mi página Janice Batlle Flores y por la de “Almuerzo con Dios”. Ismael trata de acompañarme siempre.”

Ismael ¿quieres enviarle un mensaje a todos los lectores de Metro, muchísimos de ellos fanáticos tuyos y que también han estado pendientes de tu salud?

“Claro que sí. Gracias mil por sus oraciones, por estar pendiente de mi salud. Sigan orando, que yo seguiré mejorando. Un fuerte abrazo. Ahí na’ má.”

