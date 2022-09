Opinión de Juan Frontera Suau: Digo y callo, callo y sueño, sueño y olvido

Entre lo que veo y digo,

Entre lo que digo y callo,

Entre lo que callo y sueño,

Entre lo que sueño y olvido

Así escribió Octavio Paz la primera estrofa de su poema Decir,Hacer. Vino a mi mente mientras leía varios artículos de prensa recientes relacionados a la vista de sentencia en el caso USA v. Joseph Fuentes, 22-cr-00182(JL). El impacto que me causó la expresión casi poética del letrado Monserrate al describir como un acto de inmolación lo que acababa de suceder en sala, me lo recordó. “Él cree mucho en la amistad y él no cree en eso de ser un soplón y se ha inmolado.”, citaba el periódico Primera Hora al reconocido abogado. Joseph Fuentes se declaró culpable de haber mentido en los informes a la Comisión Federal de Elecciones sobre la verdadera identidad de varios donantes al PAC Salvemos a Puerto Rico. Este PAC fue creado por Fuentes para apoyar la candidatura a la Gobernación de su amigo de la infancia, Pedro Pierluisi Urrutia.

Tengo que confesar que tuve que estrujarme los ojos para asegurarme que leía correctamente, pues como decía Paz “Los ojos hablan, las palabras miran, las miradas piensan…Los ojos se cierran, Las palabras se abren”. Y Monserrate vive de la palabra. Sabe lo que dice, no dice todo lo que sabe y a veces calla lo que dice. Al abogado de Fuentes no le podemos achacar ingenuidad, ni desdén, ni descuido en el uso del lenguaje. Sus palabras hay que tomarlas con mucha seriedad, pues la inmolación conlleva dar la vida por el bien de un ideal, de una causa o de una persona. Dramático.

El problema es que el discurso de Monserrate no se quedó ahí, vino con su interpretación, como algunas parábolas del maestro. Según varios medios de prensa, Monserrate dijo “él es un tipo que cree muchísimo en la amistad y, ná', se sacrificó”, “El no va a hacerle daño a su amigo”. Así que al cerrar los ojos y dejar que las palabras se abran se puede entender lo que Monserrate claramente dijo, mi cliente no fue soplón, “rehusó grabar” a su amigo, pero si lo hubiese hecho…digo y callo, callo y sueño, sueño y olvido.

Pero si reveladoras fueron las palabras del abogado de Joseph Fuentes, más reveladora fue la reacción del amigo y gobernante. Achacó al uso incorrecto de la palabra por parte de Monserrate y expresó “Están diciendo muchas cosas incorrectas y hasta cierto punto insultantes.” Aparentemente al Gobernador no le gusta que sus amigos se inmolen por Él, sino que digan la verdad, que confiesen, que hablen, que no callen, ni se olviden, sino que digan lo que vieron y oyeron. Así que ahí está, el pie forzado para la próxima estrofa de esta aterradora poesía.

Digo aterradora pues según sus abogados el pobre Fuentes creo todo este esquema fraudulento con ánimo puro y prístino de lograr que su amigo llegara a la gobernación, no por ningún interés monetario o económico personal, sino porque estaba genuinamente convencido que Pedro Pierluisi Urrutia lideraría a Puerto Rico para sacarlo del caos económico y social en que se encontraba. Así que Fuentes no tan sólo se inmoló por su amigo, sino que estuvo dispuesto a cometer delito con tal de sacar a Puerto Rico del caos. Hoy nadie aprecia su sacrificio y esfuerzo patriótico, ni siquiera su gran amigo.