Trump advierte a Putin sobre “consecuencias graves” si no se logra cese de combates en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles que habrá “consecuencias muy graves” si su homólogo ruso, Vladimir Putin, no acepta un cese de los combates en Ucrania tras su reunión en Alaska.

Trump añadió que espera que se celebre una segunda reunión que incluya al ucraniano Volodymyr Zelenskyy si la primera cita produce resultados positivos. “Si la primera sale bien, tendremos una segunda reunión rápida entre el presidente Putin, el presidente Zelenskyy y yo”, subrayó en declaraciones desde Washington.

El magnate republicano aclaró que el encuentro podría no concretarse si “no obtienen las respuestas” deseadas, refiriéndose a la videoconferencia previa con Zelenskyy y líderes europeos.

Por su parte, los líderes europeos establecieron cinco prioridades de cara a la reunión entre Putin y Trump, entre ellas: un alto el fuego como punto de partida, la participación de Zelenskyy en la mesa de negociaciones y la integración de las conversaciones en una estrategia transatlántica más amplia.

“La línea de contacto debe ser el punto de partida y el reconocimiento legal de la ocupación rusa está fuera de toda cuestión. El principio de que las fronteras no deben cambiarse por la fuerza sigue siendo válido”, afirmó el canciller alemán, Friedrich Merz, destacando la necesidad de “garantías de seguridad firmes y sólidas” para que Kiev pueda repeler futuras agresiones rusas.