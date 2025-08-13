Tormenta Erin puede ser huracán el jueves mientras sigue alejándose de Puerto Rico

El pronóstico del Centro Nacional de Huracanes indica que la tormenta Erin se moverá hacia el noreste, alejándose de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes.

5 AM UPDATE

- Gradual strengthening is forecast to begin today, and Erin will likely become a hurricane by late Thursday or early Friday.

- Interests in Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands should monitor its progress.

- Stay tuned for further updates.

Se pronostica que el fortalecimiento gradual comience hoy, y Erin probablemente se convertirá en un huracán para el jueves en la noche o temprano el viernes. Sus bandas externas podrían comenzar a acercarse desde la noche del viernes o la mañana del sábado, siendo más probable el sábado en la tarde.

Para los próximos días se esperan lluvias breves por la mañana y noche, y lluvias más intensas con posibles tormentas en el suroeste de Puerto Rico en la tarde. Los vientos soplarán del noreste durante toda la semana, desde la superficie hasta niveles más altos de la atmósfera.

Para el jueves, se espera que una masa de aire más seca cruce la región, lo que reduciría las lluvias y el riesgo de inundaciones. Aun así, podrían ocurrir lluvias aisladas, pero serían menos intensas y más localizadas.En la trayectoria pronosticada, el CNH anticipa que el centro de Erin podría pasar cerca o al norte de las islas de Sotavento del norte durante el fin de semana.

Los vientos máximos sostenidos permanecen en 45 millas por hora (75 km/h) con ráfagas más fuertes. La presión mínima central estimada es de 1004 milibares (29.65 pulgadas). Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 60 millas (95 kilómetros) desde el centro.

No hay vigilancias ni avisos costeros en vigor, pero el CNH exhorta a las Islas de Sotavento del norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico a dar seguimiento a la evolución del sistema.